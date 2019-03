Cae #LadyFrijoles por asalto con arma mortal en Dallas

Ciudad de México.- Mirian Zelaya Gómez, migrante centroamericana, quien se hizo viral tras ser entrevistada y rechazar la comida que le ofrecieron en su paso por Tijuana, México, fue arrestada en Dallas, Texas.

La mujer enfrenta cargos por asalto agraviado luego de amenzar a una persona con un arma mortal.

Su hermana, Mirna Zelaya, fue imputada por un cargo similar y ya que cuentan con una retención migratoria no podrán salir bajo fianza.

Medios locales apuntan a que las detenidas habrían amenazado a una mujer que les daba asilo en su casa, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Recientemente, dos caravanas de migrantes centroamericanos ingresaron al país y se encuentran cruzando Chiapas en medio de sus trámites de regularización.

Se encuentra detenida en la cárcel Kays Tower de Dallas.

El 21 de noviembre pasado, la mujer hondureña que se hizo viral gracias un video donde aseguraba que los frijoles y las tortillas que les daban en el albergue de Tijuana eran comida para alimentar a los ‘Chancos’ (Cerdos), ofreció una disculpa de "todo corazón al pueblo mexicano".

“Yo sinceramente les pido perdón por lo que dije”, mencionó Miriam Celaya, integrante de la caravana migrante, a la Deutsche Welle y a Telemundo.

En un video difundido en redes sociales, la mujer dijo sentirse angustiada por la situación que provocaron sus palabras e incluso, dice, sus familiares le han reclamado.

Todo mundo lo ha visto las redes sociales e incluso mi familia. Estaban también por WhatsApp mandándome todo eso. Aquí no comías frijoles, me dice un primo mío, y me dice allá qué paso”, explica.

La mujer señaló las carencias en la que ha criado a sus hijos y aseguró que la única razón por la que salió de su país fue para operar a su hija, quien padece del oído.

"Humildemente he criado a mis hijos cuando he tenido y si tengo tortillas se las he dado. Salí de mi país para operar a mi nena; si me quieren regresar a mi país, háganlo, pero voy con mi nena operada", dijo.

En días anteriores se publicó un video donde Miriam criticó la comida que les daban en el albergue, lo que provocó el rechazo de algunos mexicanos hacia la caravana migrante.

La mujer también fue víctima de memes y comentarios que la tachaban de malagradecida.