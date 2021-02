Caen migrantes de muro y los regresan a México lesionados

Cd. de México (15 febrero 2021).- Migrantes que se lesionaron gravemente tras caer del muro fronterizo al cruzar a Estados Unidos fueron regresados a México sin atención médica, según medios estadounidenses.

Los migrantes narraron a la radio KTEP de El Paso, Texas, que al ser arrestados por la Patrulla Fronteriza, los agentes les dijeron que los enviarían a un hospital.

"Pero, para mi sorpresa, me aventaron aquí", dijo Pedro, un migrante de 37 años proveniente de Guatemala que ahora tiene los dos pies enyesados y se recupera en un asilo para migrantes en Ciudad Juárez, Coahuila.

Ushca Alcoser, proveniente de Ecuador, tiene heridas en la pelvis y la espalda.

"Les dije que no podía moverme", contó. "Pero me dijeron 'levántate, levántate'. No sé dónde encontré la fuerza".

Bajo condiciones normales, los migrantes indocumentados que entran a Estados Unidos deben pasar por un proceso para solicitar asilo y que las autoridades escuchen sus casos.

Sin embargo, bajo una norma implementada por Donald Trump a raíz de la pandemia y que no ha sido derogada por el Gobierno de Joe Biden, las autoridades pueden expulsar a los migrantes directamente.

En tanto, la Patrulla Fronteriza negó al medio que los migrantes hubiesen estado heridos cuando se encontraron con los agentes.

"Cuando es evidente que alguien está herido, administramos primeros auxilios y solicitamos asistencia según sea necesario", dijo la jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso, Gloria Chávez, al medio en una declaración enviada por correo electrónico.

Chávez dijo que la asistencia médica puede incluir un agente de la Patrulla Fronteriza capacitado o un servicio de ambulancia dependiendo de la gravedad y complejidad de la lesión.