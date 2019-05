Califican de 'machista' anuncio del Día de la Madre en España

Madrid.- Una campaña publicitaria puesta en marcha por la cadena española de grandes almacenes El Corte Inglés para el próximo Día de la Madre está generando una considerable polémica en las redes sociales. Su mensaje ha sido fuertemente criticado porque muchos usuarios han detectado machismo en su planteamiento y entienden que reproduce un modelo de madre poco respetuoso con la realidad de las mujeres.

"97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas" es el lema que aparece impreso sobre la fotografía de una mujer, en uno de los anuncios que esta empresa española ha difundido esta semana.

Las críticas en Twitter han sido tan numerosas que han colocado a esta campaña publicitaria, durante algunas horas en la mañana de este viernes, en la lista de tendencias principales de la red social.

En su mayoría, los tuits expresaban rechazo por el enfoque "machista" y "patriarcal" del anuncio, que parece encasillar a las madres en un rol de sumisión.

Otros usuarios han ironizado con el supuesto anacronismo del mensaje:

Algunas de las críticas remiten incluso a una particularidad de la historia española. Durante el franquismo, existió la llamada 'Sección femenina', perteneciente al partido Falange Española, que constituyó el único órgano femenino de encuadramiento y acción durante la dictadura franquista, y que promovía una ética familiar y una organización social que asignaba a la mujer un rol de sumisión con respecto a su marido.

Sin embargo, desde El Corte Inglés explican que su campaña sobre las madres "ha querido destacar el papel tan importante que juegan ellas en la sociedad, con su trabajo, su esfuerzo y dedicación a la familia", y "rendir un homenaje a las mamás '100% madres' que además de serlo, no se olvidan de ser mujeres, trabajadoras, responsables y comprometidas con la sociedad". En cualquier caso, a juzgar por las reacciones en las redes sociales, no parecen haber logrado hacer llegar su mensaje en los términos deseados.

En un artículo publicado este jueves en eldiario.es, la popular tuitera y escritora feminista Barbijaputa advirtió que "si no peleamos para que mensajes como los de El Corte Inglés desaparezcan de nuestras calles y dejen de entrar en nuestras casas, las mujeres no sólo vamos a seguir tomando decisiones forzadas en cuanto al ser madres, sino que muchas decidiremos no serlo precisamente por la incapacidad que vemos en nosotras mismas de ser ese tipo único de madre que nos venden".