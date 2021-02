Califican juicio a Trump como 'venganza política'

Reforma

Washington.- Los abogados de Donald Trump abrieron la defensa del ex Mandatario en su segundo juicio político en el Senado con un ataque directo a los demócratas, diciendo que el proceso era "un acto inconstitucional de venganza política".

La defensa del magnate inició este viernes su presentación de alegatos para excusarlo de la responsabilidad de incitar a una insurrección con el asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado 6 de enero.

Argumentando que Trump no incitó la revuelta en la sede del Congreso, su abogado Michael van der Veen consideró que el juicio es una "cultura de cancelación constitucional" por parte de los demócratas que tratan de retener el poder. Presentó un video de demócratas llamando a protestar luego de diversos asesinatos de personas negras por parte de la Policía e imágenes de legisladores objetando la victoria de Trump en la elección de 2016.

Los abogados están basando sus alegatos en la premisa de que el juicio es inconstitucional pues Trump ya no está en el cargo, en que las palabras del ex Presidente están protegidas por la libertad de expresión y en que él no tuvo la intención de incitar el ataque en que murieron al menos cinco personas.

"Esta farsa de juicio político supone una amenaza seria a la libertad de expresión de los líderes políticos de ambos partidos en todos los niveles del Gobierno" dijo Van der Veen.

El equipo legal del Mandatario, que previsiblemente no usará las 16 horas disponibles y acabará hoy mismo sus argumentos, presentó también imágenes sin contexto de demócratas usando la palabra "pelear", así como declaraciones de Joe Biden diciendo que le gustaría golpear a Trump.

Minutos antes del ataque al Capitolio, Trump dio un discurso desde fuera de la Casa Blanca e instó a sus partidarios a marchar al recinto del Legislativo para detener "el robo" y pelear como el demonio. En ese momento, los congresistas certificaban la victoria de Joe Biden en la elección presidencial.

"Ninguna persona pensante podría creer seriamente que el discurso del Presidente del 6 de enero en la Elipse fue de alguna manera una incitación a la violencia o la insurrección".

"Lejos de promover la insurrección en Estados Unidos, las declaraciones del Presidente animaron explícitamente a quienes asistieron al ejercicio pacífico y patriótico de sus derechos, y la protesta patriótica es la antítesis del asalto violento al Capitolio de la nación", dijo.

Van Der Veen describió a los centenares de manifestantes que entraron en el Capitolio, como "un pequeño grupo que vino para comportarse de manera violenta y amenazante, que secuestró el evento para sus propios propósitos".