Callan republicanos ante evasión fiscal de Trump

Nueva York— Los legisladores republicanos reaccionaron con casi completo silencio este lunes a una investigación del New York Times que reveló que el presidente Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017, y que supervisa una red de negocios que están plagados de deudas y que pierden cientos de millones de dólares.

Los portavoces del senador Mitch McConnell, de Kentucky, y el senador John Thune, de Dakota del Sur, los dos principales republicanos en el Senado, se negaron a comentar sobre el artículo este lunes. Los asistentes de otros republicanos involucrados en la redacción de la ley tributaria, el senador Charles E. Grassley, de Iowa, presidente del Comité de Finanzas del Senado, y el representante Kevin Brady, de Texas, el republicano de mayor rango en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, no respondieron a las solicitudes de comentario.

Trump inicialmente llamó al artículo del New York Times "noticias totalmente falsas" ayer, domingo, y luego pasó a acusar falsamente al periódico de basar la investigación en información obtenida ilegalmente sobre sus finanzas.

Los demócratas aprovecharon rápidamente la investigación. Los legisladores de la Cámara de Representantes, que han pasado años peleando en los tribunales por el acceso a los registros fiscales del presidente, elogiaron las revelaciones del informe como prueba de que sus investigaciones estaban justificadas.

"Trump oculta sus declaraciones de impuestos porque, a diferencia de la mayoría de los estadounidenses trabajadores, es un aprovechador que no cree en pagar impuestos, solo se beneficia personalmente de los impuestos que pagan otros", dijo el representante Lloyd Doggett, demócrata de Texas, en un comunicado. “La mayoría de los estadounidenses que pagan impuestos han pagado más que Trump. Él es un receptor, no un creador ".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en MSNBC este lunes que el informe planteaba preocupaciones de seguridad nacional debido a la cantidad de dinero que el presidente debe a los prestamistas.

"Este presidente parece tener una deuda de más de 400 millones de dólares, 420 millones de dólares en deuda", le dijo a Andrea Mitchell, presentadora del programa. "¿A quién? ¿Diferentes países? ¿Cuáles son las garantías que tienen? Entonces, para mí, ésta es una cuestión de seguridad nacional".

Si bien los legisladores republicanos esquivaron preguntas sobre los impuestos de Trump, John Kasich, el exgobernador republicano de Ohio, que ha respaldado a Joseph R. Biden Jr., dijo que el artículo podría afectar a los votantes obreros que aún no están decididos.

"¿Estas personas están luchando para ganarse la vida y se van a despertar sólo para descubrir que este increíble magnate pagó 750 dólares? No me importa cuáles sean sus excusas. No huele bien", dijo Kasich. “No va a cambiar a las personas que lo apoyan, seguirán con él. Pero sí a esa gente en el medio".