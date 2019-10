'Cámara Baja tiene los votos necesarios para destituir a Trump'

Washington.- El presidente Donald Trump dijo el viernes que los demócratas en la Cámara de Representantes “lamentablemente tienen los votos” para destituirlo, pero predijo que “ganaría” en un juicio ante el Senado, el cual es controlado por los republicanos.

“Los republicanos están muy unidos”, dijo Trump, ya que insistió en que no había dicho nada inapropiado durante la llamada telefónica de julio en la que presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo, Hunter, publicó The Washington Post.

“Cuando hablo con un líder extranjero, hablo de manera apropiada”, dijo Trump, y agregó que los demócratas “pagarán un precio tremendo en las urnas” si lo destituyen.

Los comentarios de Trump a los reporteros en la Casa Blanca tuvieron lugar mientras la agitación continuaba el viernes tras la publicación de mensajes de texto que fueron dados a conocer por los investigadores de la Cámara baja, al mismo tiempo que otra figura clave, Michael Atkinson, el inspector general de la comunidad de inteligencia, rendía testimonio a puerta cerrada en el Capitolio.

Los textos publicados el jueves por la noche muestran cómo funcionarios del Departamento de Estado, en coordinaron con el principal asesor de Zelensky y el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, condicionaron una potencial reunión entre Trump y Zelensky en torno a la promesa de los ucranianos de investigar a la compañía de energía, Burisma, la cual había empleado a Hunter Biden.

El fiscal general de Ucrania también dijo el viernes que realizaría una “auditoría” de una investigación relacionada con Burisma.