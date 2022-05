Cambian en EU hábitos de consumo por inflación

Washington DC, Estados Unidos.- Los estadounidenses están cambiando sus hábitos de consumo debido a la inflación que se experimenta y que golpea directamente a los compradores, que se ven sorprendidos, resignados y deben buscas las mejores ofertas.

Susan Pollack, administradora de propiedades que estaba comprando una tarde la semana pasada en Costco en Marina del Rey, California, estaba sorprendida de que el precio de un paquete de papel higiénico a granel subió de 17 dólares a 25.

En su carnicería local, los precios se disparaban aún más: 200 dólares por un paquete de cinco costillas.

"Le dije a mi esposo: 'Nunca volveremos a comer costillas cortas'", externó.

Las fuerzas globales, como las interrupciones en la cadena de suministro, el clima severo, los costos de la energía y la invasión rusa de Ucrania, han contribuido al aumento de las tasas de inflación que han asustado a los inversores del mercado de valores y han puesto a la defensiva a la Administración del Presidente Joe Biden.

Pero la presión la sienten más directamente los compradores que hacen sus recorridos semanales a las tiendas de comestibles, donde algunos artículos que solían abundar han desaparecido durante meses y donde los precios de los productos agrícolas, la carne y los huevos siguen siendo obstinadamente altos.

En un Stop and Shop en Elizabeth, Nueva Jersey, Hagar Dale, una compradora de Instacart de 35 años, señaló que un solo paquete de mezcla para bebidas en polvo que se vendía por 25 centavos se disparó a 36 centavos a principios de mayo.

Dos días después, se vendía a 56 centavos, indicó.

"Dios no lo quiera si tiene que hacer una gran compra", señaló Dale mientras salía de la tienda de comestibles con el pedido de un cliente. "Estás ahorrando dinero".

Tales aumentos de precios han provocado sorpresa, resignación y la determinación de olfatear las gangas.

"Uno busca más ofertas", dijo Ray Duffy, un banquero jubilado de 66 años que recientemente salía de una tienda de comestibles Lidl en Garwood, Nueva Jersey.

"Ve de compras", dijo. "Es algo que haces".

De compras en tiendas y sobornos con pan de plátano

Hay muchos supermercados en South Riding, Virginia, donde vive Susana Yoo. Pero maneja 14 kilómetros hasta Centerville para comprar en H Mart, una tienda de comestibles coreana, donde las verduras frescas, como grandes racimos de cebolletas, cuestan un poco menos.

A partir de ahí, irá a Trader Joe's, que tiene "precios bastante buenos para la carne". Luego, se dirige a Costco por artículos a granel no perecederos que se pueden almacenar.

"Para ahorrar un poco de dinero, tengo que ir a tres lugares diferentes", dijo Yoo.

Alyssa Sutton, propietaria de un negocio de cine en casa de 53 años, salió de King's Food Market en Short Hills, Nueva Jersey, una cadena de supermercados donde un frasco de 13 onzas de conservas Bonne Maman se vendía a 6 dólares con 49 centavos.

"Esto de la inflación es un problema real", dijo.

"Cuando pagas el doble para llenar tu tanque de gasolina y el doble para todo, tienes que decirte a ti mismo: 'Bueno, ¿realmente necesito comprar todo en King's?'".

Sutton señaló que compra alimentos básicos en King's y luego conduce a mercados más baratos como Trader Joe's, donde dice que las frutas y verduras son más asequibles.

"Lleva tiempo", externó. "Se necesita planificación".

Lisa Tucker, de 54 años, de Gainesville, Virginia, maneja algunos kilómetros más hasta Giant porque los precios de los alimentos son más bajos que en las tiendas más cercanas a su casa.

Ella compra al por mayor cuando los precios son favorables (en una corrida reciente compró ocho cajas de cereal porque se vendían a 1.77 cada una) y se ha inscrito en múltiples programas de recompensas por lealtad.

"Es estratégico", externó. Tucker también busca carne que esté casi vencida y, por lo tanto, con grandes descuentos.

El martes, Tucker compró un paquete de carne de res de 1 libra que pronto caducará por 3.74, rebajado desde 7.49 dólares.

Para obtener un aviso de los miembros del personal del departamento de carnes sobre tales ofertas, dijo que a veces les lleva pan de plátano casero.

Tucker les dice: si una etiqueta de descuento está a punto de colocarse en un poco de tocino Boar's Head, "avísame".

Comer menos carne y planificar menús sobre la marcha

Angie Goodman, ama de llaves de Culver City, California, suele comer carne una vez a la semana. Pero ahora que los bistecs han duplicado su precio, dijo que podría tener que reducirlos a una vez al mes.

Goodman, de 54 años, señaló que gana alrededor de 15 dólares por hora, una cifra que se ha mantenido estancada a medida que el costo de vida se ha disparado.

"Las cosas básicas son muy caras", indicó. "Es una locura."

Isabel Chambergo, de 62 años, trabajadora de almacén en Elizabeth, Nueva Jersey, dijo que las comidas que una vez planeó en casa ahora se planifican mientras hace las compras, por lo que puede usar su teléfono para escanear artículos en busca de cupones digitales. Eso ahorra entre 10 y 15 dólares por viaje de compras.

"Así es como me las arreglo", dijo mientras salía de un Stop and Shop con su esposo, Arturo, de 62 años. "Ayuda un poco. No es mucho, pero estoy tratando de comprar cosas saludables que también nos llenen".

Es decir, si puede encontrar los ingredientes que necesita.

Chambergo dijo que solía comprar una mezcla de quinua y arroz en Stop and Shop que usaba para hacer sopas abundantes. Pero no ha estado en los estantes durante al menos dos meses.

'No compré nada divertido hoy'

Los compradores también se están negando a sí mismos productos.

En el Giant en Gainesville, Virginia, Kimberly Heneault contó que se detuvo frente a una exhibición de cremas para café y vio que tenían el doble del precio habitual.

"Ah, ¿sabes qué? Realmente no necesito eso", se dijo a sí misma y siguió adelante.

Pollack, la administradora de propiedades en California, señaló que si bien la inflación no está presionando su presupuesto, los precios la han hecho reconsiderar compras que alguna vez fueron impulsivas. Por ejemplo, estuvo a punto de comprar una rasuradora eléctrica para su hijo, pero luego vio que costaba 90 dólares.

"Gasto tanto dinero todo el tiempo", dijo Pollack, de 61 años, "es como, 'Guau. No compré nada divertido hoy'".