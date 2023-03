Captan en video a ladrón de tienda para fumadores en El Paso

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

El Paso.- Un hombre irrumpió en una tienda para fumadores en el Valle de las Misiones en El Paso y fue grabado por cámaras de seguridad. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a este conductor ladrón a través del Crimen de la Semana.

El sábado 11 de febrero, a las 2:27 a. m., se ve a un hombre en un video de vigilancia rompiendo la puerta de vidrio de Herbs N’ Legend#2 en 424 N. Yarbrough.

El sospechoso entró y robó una variedad de artículos de las vitrinas, incluido un vaporizador desechable. Después salió corriendo de la tienda por la puerta principal.

El sospechoso es un hombre blanco o hispano, de poco más de 20 años, con una constitución promedio, 5 pies 8 pulgadas (1.73 metros) de altura y cabello hasta los hombros. Fue visto por última vez con un gorro, una camiseta corta de color claro con un logotipo en el frente, pantalones oscuros y zapatos oscuros.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este ladrón debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.