Capturan a hombre que planeaba atacar sinagoga y bar en Las Vegas

Las Vegas— Las autoridades arrestaron a un hombre de Las Vegas que discutió atacar una sinagoga local y lo acusó el viernes en relación con materiales para fabricar bombas encontrados en su casa, dijeron las autoridades.

El hombre, Conor Climo, fue acusado el jueves de un cargo de posesión de un arma de fuego no registrada, es decir, los componentes de un dispositivo destructivo, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los fiscales dijeron que Climo, de 23 años, se había comunicado con personas que se identificaban con una organización extremista supremacista blanca, y había encriptado conversaciones en línea en las que usaba insultos despectivos raciales, antisemitas y homofóbicos.

Discutió atacar una sinagoga de Las Vegas, hacer cócteles molotov e improvisar dispositivos explosivos, dijeron las autoridades. Climo también habló sobre la realización de vigilancia en un bar que creía que servía a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en el centro de Las Vegas.

Durante la ejecución de una orden de allanamiento el jueves, las autoridades confiscaron un cuaderno con esquemas dibujados a mano para un posible ataque en el área de Las Vegas. También dentro del cuaderno había dibujos de dispositivos explosivos cronometrados, según el comunicado.

Las autoridades dijeron que Climo intentó sin éxito reclutar a una persona que no tenía hogar para vigilar una sinagoga local y otros objetivos previos a un ataque.

Las autoridades dijeron que Climo era un guardia de seguridad, pero no dijeron dónde. Su cuenta de LinkedIn mostró que trabajaba para Allied Universal, una compañía con sede en Santa Ana, California. Vanessa Showalter, gerente de relaciones públicas de la compañía, dijo que Climo había sido suspendido.