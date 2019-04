Causan revisiones descontrol en garitas

Cd. Juárez, México (15 abril 2019).- La falta de personal y las revisiones exhaustivas en las garitas de Estados Unidos detonaron en estos primeros días de vacaciones de Semana Santa, filas de hasta seis horas para automovilistas particulares.



Este lunes, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua reportó una espera de hasta cuatro horas en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, donde el domingo, sin embargo, alcanzó picos de seis.



"En la línea ordinaria nosotros tenemos reporte de cuatro horas de espera, sí está muy lento", indicó Andrés Morales, director operativo del Fideicomiso.



"No es tanto por lo largo de la fila, sino por lo lento de las revisiones".



Esta situación se presentaba hasta el mediodía tanto en Zaragoza-Ysleta como en el Paso del Norte, que une los centros históricos de Ciudad Juárez y el de El Paso, Texas, donde los automovilistas han esperado hasta 3 horas y media.



Sin embargo, usuarios reportaron que permanecieron en la fila hasta por ocho horas.



Una mujer señaló que su nuera y sus nietos de 4 y 7 años, llegaron a la 1:00 de la mañana a formarse en el cruce de Zaragoza-Ysleta, y pudieron pasar casi a las 9:00 horas.



"Ya no los dejaron entrar a la escuela y en esos casos se van al trabajo con su mamá", contó a REFORMA Lucía, como pidió ser identificada.



Señaló que este es el segundo lunes que sus nietos llegan tarde a sus clases en Elementary School, debido a que hacen horas en el vehículo.



"El lunes 8 de abril llegaron a las 4:15 de la mañana y no pasaron hasta las 9:00", se quejó.



Su nuera y sus nietos, explicó, son ciudadanos norteamericanos y tienen familia en Ciudad Juárez, por lo que este lunes se dirigían a sus labores.



La mamá los llevaba a la escuela, donde entran a las 7:15 y posteriormente se dirigiría a su trabajo, pero debido a que llegaron tarde, no pudieron ingresar al plantel y se los tuvo que llevar al lugar donde labora.



Otro usuario clamó porque pronto se resuelva esta situación.



"Yo tengo que llevar a mi hija a vacunarla a El Paso esta semana, pero no quiero imaginar que mi bebé pase todas esas horas en la línea. Los Gobiernos de México y Estados Unidos tienen que hacer algo pronto, es inhumano esto que estamos viviendo en la frontera", comentó a su vez Lorena Salas, cuya hija nació en El Paso y debe llevarla a vacunar a la vecina ciudad porque desea inscribirla en la escuela en Estados Unidos.



A su vez, Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en la zona norte, informó que en promedio, los tráileres han esperado este lunes entre 6 y 8 horas para cruzar su mercancía por los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta y Córdova de las Américas, conocido también como "Libre".



Durante la mañana, Sotelo reportó que se encontraba detenido todo en Zaragoza, por lo que no avanzaban las filas regulares y rápidas, lo que motivó de nueva cuenta filas kilométricas.



La semana pasada, el también presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez sostuvo una reunión en la Canacar en la Ciudad de México, en la que se planteó la problemática que existe en la frontera entre México y Estados Unidos.



Sotelo informó que los directivos de la Canacar acordaron seguir presionando a las instancias federales para que se resuelva lo más pronto posible esta situación.



"Que nos está afectando a toda la frontera norte, sobre todo en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Esperemos que pronto se termine con esta situación".



Esta problemática de largas filas en los puertos de entrada lleva más de dos semanas, desde el 28 de marzo, un día después de que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza anunció la reubicación de personal en las garitas para atender la crisis migratoria ante la llegada masiva de migrantes a esta región.



Aunado al poco personal y las revisiones más lentas, el problema de las largas filas también se ha dado por los cierres parciales de los puentes debido a que migrantes intentan cruzar a Estados Unidos de manera irregular.



Este lunes, desde las 9:30 horas, aproximadamente, el Zaragoza-Ysleta estuvo cerrado por unos 20 minutos ante la llegada de migrantes, a quienes detuvieron.





Pide Corral más firmeza de México ante EU

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que el Gobierno de México debe adoptar medidas más firmes ante Estados Unidos, por la crisis que enfrentan las exportaciones en la frontera.



"Es muy dramática la circunstancia que está enfrentando el Gobierno de México frente a esta presión política, pero pues sí se requiere que el Gobierno mexicano vaya tomando medidas un poco más firmes frente al Gobierno de Estados Unidos", comentó el Mandatario.



Agregó que se debe exhibir la dimensión del daño que se está produciendo.



"Es que es sobre todo una medida de presión política, no solamente con relación a la política migratoria nuestra, es una presión política también porque este tema es muy usado allá en términos electorales, allá está metido a las campañas", subrayó en entrevista con medios de comunicación en Ciudad Juárez, durante una gira de trabajo.



"Es injusto, indebido, que se sofoque la convivencia, el comercio, el intercambio, entre dos países, y las economías de la zona fronteriza norte y sur de los Estados Unidos por objetivos electorales".



Corral recordó que su Administración ha hecho el planteamiento al Gobierno Federal de que gestione con las autoridades norteamericanas la agilización de los cruces, porque es una afectación fuerte para ambos lados de la frontera, no solamente para México.