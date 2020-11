Celebra Bolsonaro suspensión de ensayos de vacuna china en su país

Agencias

Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró la suspensión temporal de los ensayos de la vacuna china contra el covid-19, CoronaVac, en su país, luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) reportara un "incidente grave".

"Muerte, invalidez, anomalía; esta es la vacuna con la que Doria [el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria] quería vacunar a todos los paulistanos, obligándolos. El presidente dijo que la vacuna jamás podría ser obligatoria. Una más que Jair Bolsonaro gana", escribió el mandatario en respuesta al comentario que hizo un usuario en su cuenta en Facebook, donde preguntó si Brasil compraría la vacuna china, una vez que Anvisa comprobara la seguridad del producto.

Suspensión de los ensayos

La suspensión de los ensayos fue anunciada por Anvisa este lunes. La agencia no especificó cuál era el evento adverso "grave" que había ocurrido. Medios brasileños, como G1, señalan que ocurrió la muerte de una persona de 33 años, voluntaria en las pruebas con esta vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech.

Sin embargo, Dimas Covas, director de Butantan, el instituto de investigación médica que realiza el ensayo brasileño, en declaraciones a una televisora local, explicó que la muerte de ese voluntario "no está relacionada con la vacuna".

"Consideramos un poco extraña esta decisión de Anvisa, porque es una muerte no relacionada con la vacuna", enfatizó el director de Butantan.

Además, aseguró que dado que hay alrededor de 10.000 personas participando de las pruebas, pueden ocurrir fallecimientos que no tienen nada que ver con los ensayos. "En este momento, [el voluntario] puede tener un accidente de tránsito y morir. Es decir, es una muerte no relacionada con la vacuna. Este es el caso aquí. Hubo una muerte. eso no tiene nada que ver con la vacuna", enfatizó.

¿Qué dice la empresa china?

A través de un corto comunicado, Sinovac señaló que permanecía en comunicación con Brasil. "Nos enteramos de que el director del Instituto Butantan creía que este evento adverso grave no está relacionado con la vacuna", menciona.

En el mensaje añaden: "El estudio clínico en Brasil se lleva a cabo estrictamente de acuerdo con los requisitos de GCP (Buenas Prácticas Clínicas) y confiamos en la seguridad de la vacuna".

Reacio desde antes

No es la primera vez que Bolsonaro se pronuncia en contra de la vacuna desarrollada por la empresa china, también lo hizo cuando, semanas atrás, el ministro de Sanidad brasileño, Eduardo Pazuello, anunciara la compra de millones de dosis de CoronaVac, que será producida también por el Instituto Butantan.

En ese momento, Bolsonaro, tras mencionar que Brasil no comprará esta vacuna de China, dijo que "el pueblo brasileño no será conejillo de indias de nadie".

En su mensaje, añadió que para su Gobierno, "cualquier vacuna, antes de ser administrada a la población, debe de ser comprobada científicamente por el Ministerio de Salud y certificada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)".