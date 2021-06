Celebra mexicana graduación en cultivos de EU

Tomada de Instagram / Jennifer Rocha y sus padres Tomada de Instagram

Ciudad de México— Para celebrar su salida de la Universidad de San Diego, la mexicana Jennifer Rocha decidió tomar sus fotos de graduación en los campos agrícolas de California donde trabajó con sus padres.

"Estoy orgullosa de que de ahí vengo", dijo Rocha a la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR). "Es una gran parte de lo que soy".

"La única razón por la que quería volver al campo con mis padres es porque no tendría el título y el diploma si no fuera por ellos. Sacrificaron sus espaldas, su sudor, sus mañanas, tardes, Trabajando inviernos fríos, veranos calurosos solo para darme a mí ya mis hermanas una educación".

Su mamá y su papá, Angélica María y José Juan Rocha, trabajaron antes en campos en Michoacán, antes de emigrar a Estados Unidos, de acuerdo con el medio.

Según Rocha, sus padres tenían intenciones de estudiar medicina, pero no tuvieron la oportunidad y siguieron trabajando en los campos. Cuando ella creció, la llevaron a trabajar para mostrarle la importancia de una educación superior y advertirle que "terminaría ahí" si no estudiaba.

La joven tuvo que combinar sus estudios en la universidad con su trabajo en el campo en largas jornadas.

Rocha dijo a NPR que espera inspirar a otros jóvenes latinos a esforzarse y fijarse metas claras.

"No es imposible", afirmó. "El hecho de que tus padres trabajen en trabajos domésticos no significa que no vas a tener éxito. Va a ser difícil, pero todo es posible. Y nunca olvides de dónde vienes".