‘Chamaquean’ a Greg Abbott

El Paso.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, fue ridiculizado en línea después de compartir un artículo falso sobre el cantante de country Garth Brooks siendo abucheado fuera del escenario en una supuesta muestra de patriotismo.

El domingo, el político republicano respondió a un artículo sobre cómo Brooks fue expulsado del escenario abucheando a los "patriotas" que condenaban sus mensajes anteriores de tolerancia e inclusión en el 123 Jamboree Anual de Texas Country realizado en la ciudad de Hambriston.

Pero Hambriston no es una ciudad real. El jamboree tampoco es un evento real. De hecho, todo el artículo era falso, escrito por el sitio web satírico Dunning-Kruger Times.

No obstante, Abbott respondió al artículo en serio desde su cuenta personal de Twitter.

“Ponte concientizado. Vete a la quiebra”, escribió Abbott sobre la historia falsa.

“Garth llamó pendejos a sus fanáticos conservadores. Buen trabajo, Texas”, agregó Abbott, refiriéndose a los abucheos.

Abbott borró el tweet poco después de publicarlo. Pero varios usuarios de Twitter tomaron capturas de pantalla de los comentarios de Abbott, burlándose de él.

“¡El evento y el pueblo mencionado ni siquiera existen! ¿Él siquiera conoce su propio estado? escribió un usuario de Twitter.

Otro usuario alentó a Abbott a realizar un mitin en Hambriston “si puede encontrarlo en un mapa”.

Un representante de Abbott no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Los conservadores se enfurecieron contra Brooks después de que anunció que su bar de Nashville serviría cerveza Bud Light y por alentar a sus clientes a mostrar tolerancia.

Figuras de extrema derecha y anti-trans han criticado a la marca de cerveza por asociarse con el influencer trans Dylan Mulvaney para una promoción destinada al torneo nacional de baloncesto universitario March Madness que se celebra anualmente.

“Vamos a servir todas las marcas de cerveza. Somos. simplemente somos No es nuestra decisión tomarla”, dijo Brooks durante una sesión de preguntas y respuestas con Billboard Country Live.

“Lo nuestro es esto: si venís a esta casa, amaos los unos a los otros. Si eres un gilipollas, hay muchos otros lugares... para ir”, dijo Brooks.

Christopher Blair, cuya red America's Last Line of Defense opera el Dunning-Kruger Times, le dijo a The Guardian que el propósito de la red "ha sido exponer la credulidad de los extremistas de derecha desde 2016", que fue el año en que Donald Trump ganó la presidencia.

“Ver a uno de los hombres más poderosos de su partido no solo enamorarse de un titular, sino uno con un festival ficticio en su propio estado, fue nada menos que glorioso”, dijo Blair en un correo electrónico a The Guardian.

Blair agregó que la popularidad de la red en Twitter no sería posible sin las nuevas reglas implementadas después de la compra de la plataforma por parte de Elon Musk el año pasado.

“Solía tener casi ningún tráfico de Twitter. Ahora tengo al [comentarista político derechista] Larry Elder y al [psicólogo conservador] Jordan Peterson tuiteando historias sobre la desinvitación de Budweiser al Oktoberfest, como si un bávaro fuera a beber esa bazofia, y ahora un gobernador de Estados Unidos en funciones castigando a una estrella del country por no odiar a los homosexuales. gente”, dijo Blair a The Guardian.

‘El sueño de un troll liberal’

El sitio Dunning-Kruger Times se anuncia abiertamente como satírico.

"Dunning-Kruger-Times.com es una subsidiaria de la red de parodia, sátira y payasadas 'La última línea de defensa de Estados Unidos', o como lo llamaba Snopes antes de que perdieran su guerra contra la sátira: Junk News", Dunning-Kruger Se lee en el sitio web del Times.

“Todo en este sitio web es ficción. No es mentira y no es fake news porque no es real. Si crees que es real, deberías hacerte examinar la cabeza”.