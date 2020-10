China ha probado vacuna contra Covid-19 en 60 mil voluntarios

The New York Times

China ha vacunado a 60 mil personas contra el coronavirus y ninguna de ellas ha experimentado reacciones adversas, dijo este martes un alto funcionario chino, reconociendo por primera vez el alcance de una campaña de vacunación masiva que se ha producido incluso antes de la finalización de los ensayos de última etapa.

Las cifras provienen de Tian Baoguo, un alto funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, quien habló en una conferencia de prensa. "Los resultados iniciales muestran que son seguros", dijo.

La confianza del gobierno chino en sus vacunas, cuatro de las cuales se encuentran en la última etapa de ensayos clínicos, podría indicar que está listo para inocular a más personas.

China es un caso atípico en la vacunación de tantas personas antes de la conclusión de los ensayos clínicos. Los funcionarios han dicho que el uso experimental de las vacunas no sería parte de los datos del ensayo, pero les daría una garantía adicional de que no hay problemas de seguridad. Pero los científicos han advertido que tomar una vacuna que no ha completado los ensayos de Fase 3, la última etapa de los ensayos clínicos antes de la aprobación, conlleva riesgos para la salud.

Antes del anuncio de Tian, no estaba claro cuántas personas en China habían recibido vacunas contra el coronavirus. Los funcionarios ya habían presentado planes para inyectar a más personas, citando el uso de emergencia. El domingo, la ciudad de Yiwu, en el este de China, detuvo la venta de una vacuna contra el coronavirus después de que decenas de personas demandaron ser vacunadas durante el fin de semana.

Sinopharm, una empresa estatal china con dos vacunas candidatas en ensayos en etapa tardía, ha dicho que cientos de miles de personas han recibido sus inyecciones. Sinovac, una empresa con sede en Beijing, dijo que más de 10 mil personas en Beijing habían sido inyectadas con su vacuna. Por separado, dijo que casi todos sus empleados, alrededor de 3 mil en total, y sus familias lo habían tomado.

Se espera que China produzca hasta 610 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para fines de este año, dijo Zheng Zhongwei, jefe del grupo de trabajo en el desarrollo de vacunas de China, agregando que la producción crecerá el próximo año.