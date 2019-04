'Cierre de frontera hubiera sido perjudicial para comercio de EU'

Washington.- El secretario de Agricultura de Estados Unidos Sonny Perdue se dijo preocupado ante la idea de que la administración Trump cerrara la frontera con México —amenaza que el presidente Donald Trump hizo y luego retiró—, lo cual Perdue advirtió hubiera resultado “perjudicial” para el comercio, publicó CNN.

“En este momento no veo ningún peligro de cerrar la frontera”, dijo el jueves durante audiencia del Subcomité de Partidas Presupuestales del Senado. “Creo que hemos insistido con tanto éxito como otras personas sobre lo perjudicial que esto hubiera sido para el comercio estadounidense”.

La senadora demócrata de Wisconsisn Tammy Baldwin preguntó a Perdue en torno a los temores de los productores de lácteos de su estado, entre los que se cuentan que México impusiera en represaría aranceles al queso y otros productos agrícolas de Estados Unidos.

La semana pasada, Perdue calificó la amenaza como algo que “no ayuda” y “nociva” para el comercio, de acuerdo con el audio de la descripción de los cometarios que su dependencia subió a internet.

“Eso no ayuda. Definitivamente desde el punto de vista comercial puede resultar nocivo si en ese cierre se incluye el comercio”, dijo. “Definitivamente me gustaría ver que en ese sentido no se afecte al comercio agrícola, ya sea por ferrocarril o por camión, pero tal vez eso sea pedir demasiado”.