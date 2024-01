Cinco datos sobre el líder norcoreano, Kim Jong Un

El líder norcoreano Kim Jong Un cumplió 40 años el lunes sin celebraciones públicas anunciadas en su país, después de comenzar el nuevo año con bombardeos de artillería en el mar y promesas de expandir su arsenal nuclear.

Su biografía está llena de datos inciertos y vacíos provocados por la falta de un recuento oficial de la vida del Gobernante. Aquí te presentamos diez datos (o diez incógnitas) sobre el líder norcoreano.

1. ¿Feliz cumpleaños?

Corea del Norte nunca ha comentado formalmente el cumpleaños de Kim Jong Un, pese a que esta fecha forma parte importante de la “mitología” norcoreana. La única vez que Kim ha sido homenajeado públicamente en su cumpleaños fue en 2014, cuando la ex estrella de la NBA Dennis Rodman cantó “Feliz cumpleaños” antes de un partido de baloncesto de exhibición en Pyongyang. El sitio web dirigido por el Ministerio de Unificación afirma que Kim Jong Un nació el 8 de enero. Sin embargo, existe un debate sobre el año, ya que expertos dicen que el líder podría haber nacido en 1982, 1983 o 1984.

2. Gobernante joven

En 2011, Kim Jong Un se convirtió en el gobernante más joven de Corea del Norte tras la muerte de su padre, Kim Jong Il, quien lideró al país desde 1994.

Es el tercer gobernante de la dinastía Kim, que, además de fundar el país, está en el poder desde hace 70 años.

Es, además, el primer mandatario del país con la nacionalidad norcoreana, pues su padre nació en la Unión Soviética y su abuelo lo hizo bajo la ocupación japonesa de Corea.

3. Antecesores

Los cumpleaños de su abuelo y padre sí que son celebrados en Corea del Norte. El 15 de abril para Kim Il Sung y el 16 de febrero para Kim Jong Il. En esas fechas suelen celebrarse homenajes a sus gigantescas estatuas, fiestas de baile, fuegos artificiales y actuaciones artísticas. En algunos cumpleaños importantes, el ejército de Corea del Norte realiza enormes desfiles con soldados que marchan rígidamente y poderosas armas capaces de apuntar a Estados Unidos y Corea del Sur.

El cumpleaños de Kim Il Sung fue designado como feriado oficial en 1968 cuando cumplió 56 años, según un sitio web dirigido por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, encargado de las relaciones con Corea del Norte. Se dice que el cumpleaños de Kim Jong Il se convirtió en feriado oficial en 1982, cuando cumplió 40 años.

También se especula que Kim no celebra su cumpleaños porque puede estar preocupado por llamar la atención no deseada sobre su madre, Ko Yong Hui, una bailarina nacida en Japón que era conocida como la tercera o cuarta esposa de su padre. Los vínculos de Ko con Japón, que colonizó la península coreana en el pasado, y el hecho de que no fue la primera esposa de Kim Jong Il, se consideran desventajosos para la regla dinástica de Kim.

4. Familia

Está casado con Ri Sol Ju, quien se especula, es una cantante que captó la atención del gobernante. Su matrimonio fue reportado por primera vez por la prensa local en 2012, sin embargo, expertos creen que la boda pudo haber ocurrido antes, en 2009, y fue a partir de un acuerdo arreglado por el padre de Kim.

Tiene, además, dos hermanos. Su hermana menor, Kim Yo Jong, muchas veces acompaña al líder en eventos, y se dice que además de tener fuertes conexiones con la élite, ha contribuido en la creación de la imagen pública del gobernante.

Por otro lado, su hermano mayor, Kim Jong Nam, quien parecía ser el favorito para suceder a su padre, pero avergonzó al régimen al intentar ingresar a Japón con un pasaporte falso en 2001, presuntamente para visitar Disneyland Tokio.

En 2003 fue exiliado y en 2017 fue asesinado en Malasia.

5. Sus hijos

Datos sobre el número certero de los hijos del líder son difíciles de corroborar.

Hasta ahora, Kim Jong Un sólo ha mostrado al público a su hija Kim Ju Ae.

Cuando era bebé, Ju Ae acaparó los titulares luego de que Dennis Rodman, estrella retirada de la NBA, dijo que le permitieron cargar a la niña cuando conoció a Kim en Pyongyang, Corea del Norte, en 2013.

Los medios estatales de Corea del Norte se han referido a ella como la hija “más querida” o “respetada” de Kim, y han mostrado a generales militares y a otros funcionarios de alto rango arrodillados ante ella.

Kim tuvo otro hijo menor que Ju Ae, según funcionarios surcoreanos. También señalan que están comprobando información de inteligencia de que Kim podría tener un hijo mayor que Ju Ae.