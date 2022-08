Cita Petro a García Márquez: 'empieza segunda oportunidad'

Bogotá, Colombia.- Con la espada de Bolívar frente a él, el nuevo Presidente de Colombia, Gustavo Petro, citó Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, para decir que la nación tiene "una segunda oportunidad".

Poco después de ser juramentado como el primer Mandatario de izquierda, desde Bogotá, Petro prometió a los colombianos que su Gobierno será el del cambio, después de décadas de Administraciones conservadoras.

"Así acababa Cien Años de Soledad, de nuestro querido Gabriel García Márquez, abro comillas: 'todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad, no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", declamó Petro sobre la obra del Nobel colombiano.

"Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores y en el Exterior que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá, la pena".

Uno por uno, Petro saludó a los representantes internacionales que acudieron a su toma de posesión, entre ellos Beatriz Gutiérrez Muller, quien acudió en lugar del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, así como a los ex Mandatarios y funcionarios de Colombia.

Dio también la bienvenida a sus invitados especiales: un pescador, una activista estudiantil, una barrendera de Medellín, un campesino, una vendedora ambulante, entre otros.

"Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre, cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, Es ese amor el que me mantiene aquí para unir y construir una nación", dijo Petro a los colombianos.

"Hoy empieza la Colombia de lo posible, estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos, hicimos posible lo imposible".

Promete lograr la paz total y pide cambiar la guerra contra el narco

Con la banda presidencial que le colocó María José Pizarro, hija del líder de la guerrilla M-19, a la que Petro perteneció, Carlos Pizarro, el nuevo Mandatario prometió para trabajar por la paz total y lograr el fin del conflicto armado que ha cobrado cientos de miles de personas en Colombia.

En ese sentido, llamó a los combatientes y a los violentos a dialogar y a someterse a la justicia a cambio de beneficios.

"Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado", zanjó el Presidente.

"No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que ser el país de la vida".

En ese mismo sentido, llamó al mundo a cambiar la visión del combate a las drogas, conocida como la guerra contra las drogas, hacia una perspectiva de prevención del consumo. Por eso, instó a las naciones consumidoras, especialmente a Estados Unidos, a tomar la misma lógica.

Acabar con la desigualdad y redistribuir la riqueza

En su primer discurso como Mandatario, señaló que trabajará en la redistribución de la riqueza con una reforma tributaria que permita ayudar a los más pobres.

Pidió no mirar hacia otro lado y "no ser cómplices" al asegurar que con políticas de redistribución y con programas de justicia será posible conseguir una Colombia más igualitaria.

"Proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Es por ello que proponemos una reforma tributaria que genere justicia", explicó.

"El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como castigo o un sacrificio, es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a la sociedad que le permite la riqueza".

Pide al mundo actuar contra cambio climático

En el programa de Gobierno de Petro está planteada una Colombia que se aleje de los combustibles fósiles y por eso, en su investidura el ex Alcalde de Bogotá y ahora Presidente prometió cumplir esa meta, pero también urgió al mundo a tomar más acción.

"El cambio climático es una realidad y es urgente, no lo dicen las izquierdas ni las derechas, lo dice la ciencia. Tenemos y podemos encontrar un modelo que sea sostenible, económica, social y ambientalmente", indicó.

"La ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en apenas uno o dos siglos por los efecto en la salud que traería la crisis climática".

Prometió cuidar la selva amazónica, uno de los llamados pulmones del mundo, por lo que pidió a la comunidad internacional dar fondos para ello o cambiar deuda interna por gastos internos para "salvar y recuperar nuestras selvas".

"Desde esta Colombia le pedimos al mundo acción y no hipocresía. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón, sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello", dijo.

"No somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen".