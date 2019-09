Citan a abogado de Trump por llamada

Lima, Perú.- Tres comités de la Cámara de Representantes citaron al abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, para que entregue documentos relacionados con la llamada sostenida entre el Mandatario estadounidense y su homólogo de Ucrania, Volodymir Zelensky.

Los comités de Asuntos Exteriores, de Inteligencia y de Supervisión y Reformas emitieron un comunicado en el que informan que enviaron una carta al ex Alcalde de Nueva York para que entregue el material a más tardar el 15 de octubre.

El documento asegura que Giuliani admitió en televisión nacional que mientras trabajaba como abogado de Trump pidió al Gobierno de Ucrania que investigara al ex vicepresidente Joe Biden.

"Además de esta clara admisión, usted declaró que posee pruebas, en forma de mensajes de texto, registros telefónicos y otras comunicaciones, que indican que no estaba actuando solo y que otros funcionarios de la Administración Trump pudieron haber estado involucrados", escribieron los comités al abogado.

El comunicado se revela después de que Giuliani dijera en una entrevista que aceptaría declarar ante la Cámara Baja sólo si el Presidente Trump le daba el visto bueno.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, inició una investigación para determinar si es pertinente iniciarle un juicio de destitución al Presidente Donald Trump.

La indagación dio inicio luego de que, mediante una queja anónima, se revelaran detalles de una conversación del Trump con el Presidente de Ucrania, en la que el primero le pide que investigue a Joe Biden y a su hijo.