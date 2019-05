Ciudad francesa regala Viagra para combatir su falta de bebés

Jean Debouzy, el alcalde de la ciudad de Montereau, en Francia, firmó ya un decreto municipal en el que declara que está dispuesto a distribuir gratuitamente pastillas contra la disfunción eréctil, todo con tal de combatir el declive de las tasas de natalidad en la zona, y así evitar el cierre de escuelas locales, producto de la falta de niños.

"Las píldoras se distribuirán entre parejas de 18 a 40 años para darles la oportunidad de concebir y así preservar las escuelas de las dos aldeas", señala el decreto, según cita la agencia UPI.

"Un pueblo sin niños es un pueblo que muere", dijo por su parte Debouzy al diario francés The Local.

El plan no obstante aún no se ha puesto en marcha; Debouzy dice que esperará a ver cuántas solicitudes llegan, para ver cuántas pastillas deben tener en la reserva, pero por otra parte, la medida está siendo criticada, principalmente porque en Francia las pastillas de Viagra sólo pueden conseguirse con una receta médica.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx