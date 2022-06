Colombianos no elegirán 'modelo venezolano': Duque

Washington DC, Estados Unidos.- Los votantes colombianos rechazarán el "modelo venezolano" socialista cuando acudan a las urnas en poco más de dos semanas para decidir entre los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta electoral, pronosticó el Mandatario saliente, Iván Duque.

"En esta elección, la gente va a ir a las urnas y definitivamente va a decir 'no' al modelo venezolano que algunos quieren aplicar en nuestro país", dijo ayer Iván Duque, quien está a meses de entregar el mando y tiene una alta tasa de rechazo en las encuestas.

"Creo que lo que hemos podido crear, lo que hemos podido implementar en Colombia en políticas importantes, no se puede destruir fácilmente. Si alguien trata de destruir lo que está avanzando de manera positiva, creo que habrá mucho descontento en el pueblo colombiano".

Duque no mencionó candidatos específicos, y dijo que no puede participar en política como Mandatario saliente, pero el senador de izquierda Gustavo Petro, de 62 años, se presenta con una plataforma que se centra en un cambio radical de la economía del país. El ex Alcalde de Bogotá quiere eliminar gradualmente la producción de petróleo y carbón, materias primas que representan la mitad de las exportaciones de Colombia y que contribuirán a que la nación sea la economía principal de más rápido crecimiento en las Américas este año, según el Fondo Monetario Internacional.

Petro también quiere aumentar los aranceles de importación para proteger la producción local, y reformar el sistema de pensiones y de salud. Todas estas iniciativas tienen nerviosos a los inversionistas con respecto a la nación sudamericana, que es el único entre los países más grandes de la región que nunca ha elegido a un Presidente de izquierda. Duque se impuso sobre Petro en las elecciones de 2018.

En la segunda vuelta del 19 de junio, Petro se enfrentará a Rodolfo Hernández, un empresario poco conocido y ex Alcalde de Bucaramanga, una ciudad de tamaño medio. que ha centrado su campaña casi exclusivamente en la lucha contra la corrupción, y que, según sostiene, es la fuente de los problemas que enfrenta el país.

El candidato conservador Federico "Fico" Gutiérrez, quien fue respaldado por la formación de Duque y otros partidos tradicionales, fue eliminado en la primera vuelta electoral celebrada el 29 de mayo.

La mayoría de los analistas interpretaron el resultado como un rechazo al establishment y la Administración actual que vio caer en picada su aprobación en un intento fallido de aumentar los impuestos y que provocó disturbios en todo el país.

Duque dijo que no se siente responsable del resultado de las elecciones y puso en duda que los colombianos estén votando por un cambio, dado que tanto Petro como Hernández han participado en política durante años.

Al mismo tiempo, señaló que los electores colombianos quieren una lucha contra la corrupción política y la política tradicional, dos temas que coinciden con el mensaje de Hernández.

"Creo que es una decisión fuerte", indició en una entrevista en Washington.