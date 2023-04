Comienza juicio por violación contra Trump

/ E. Jean Carroll

La acusación de violación de hace casi 30 años hacia Donald Trump, hecha por una ex columnista de consejos fue llevada a juicio el martes, mientras que jurados en el caso civil federal escucharon los alegatos de haber sido atacada en un vestidor de una tienda de lujo. El ex Presidente dice que no pasó nada entre ellos.

E. Jean Carroll testificará que lo que sucedió en unos pocos minutos en un probador en 1996 "cambiaría su vida para siempre", dijo uno de sus abogados, Shawn Crowley, en una declaración inicial.

"Llena de miedo y vergüenza guardó silencio durante décadas. Sin embargo, eventualmente el silencio se volvió imposible", dijo Crowley. Y cuando Carroll rompió ese silencio en un libro en 2019, el entonces Presidente "usó la plataforma más poderosa de la Tierra para mentir sobre lo que había hecho, atacar la integridad de la Sra. Carroll e insultar su apariencia".

El abogado de Trump, Joe Tacopina, describió su historia como extremadamente improbable y carente de evidencia, y dijo que era "un ataque a la justicia". Acusó a Carroll de perseguir el caso por dinero, estatus y motivos políticos.

"Todo se reduce a: ¿crees en lo increíble?" Tacopina le dijo al jurado de seis hombres y tres mujeres. Instó al panel, en el fuertemente demócrata estado de Nueva York, a dejar de lado la política al evaluar el caso contra el ex Presidente republicano y ex neoyorquino.

"Puedes odiar a Donald Trump. Eso está bien. Pero hay un momento y un lugar para eso. Se llama urna electoral en una elección. No está aquí, en un tribunal de justicia", dijo Tacopina.

"Nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de ella".

El juicio es en un tribunal civil, lo que significa que no importa cuál sea el resultado, Trump no corre peligro de ir a la cárcel. Tampoco se requiere que asista al tribunal y sus abogados han indicado que es muy probable que no testifique.

Además, llega un mes después de que el ex Mandatario se declarara no culpable en un caso criminal no relacionado que se refiere a pagos realizados para enterrar alegaciones de presunto sexo extramatrimonial.

Los miembros del jurado, cuyos nombres se mantienen en secreto para evitar posible acoso, tienen edades que van desde los 26 hasta los 66 años e incluyen a un conserje, un fisioterapeuta y personas que trabajan en seguridad, recopilación de atención médica, una biblioteca, una escuela secundaria y otros entornos. Uno dijo que sigue las noticias viendo "todo"; otro dijo que no las seguía en absoluto.

Fueron interrogados sobre sus hábitos de consumo de noticias, donaciones políticas y apoyo a una lista de grupos de derecha e izquierda. También se les preguntó si usaban la plataforma de redes sociales de Trump, si leían la columna anterior de Elle Magazine de Carroll e incluso si habían visto el antiguo reality show de Trump "The Apprentice", y si cualquiera de estos y otros asuntos les dificultaría ser imparciales.

Se espera que Carroll testifique que un encuentro fortuito con Trump se volvió violento, y que él la difamó al responder a las acusaciones de violación. Ella está buscando daños no especificados y una retractación.

Dice que después de encontrarse con el futuro Presidente en Bergdorf Goodman de Manhattan en una noche de jueves de primavera no especificada en 1996, él la invitó a ir de compras con él en busca de un regalo de lencería para mujer, antes de que se retaran mutuamente a probarse una prenda. Carroll dice que terminaron solos juntos en un vestidor de la tienda, donde Trump la empujó contra la pared y la violó antes de que ella lo combatiera y huyera.

Desde que Carroll reveló sus acusaciones por primera vez, Trump ha negado con vehemencia que una violación ocurrió o que la conoció alguna vez.

Trump ha calificado a Carroll como "loca" y "enferma mental". Afirmó que ella fabricó la acusación de violación para aumentar las ventas de su libro.

}"Ella no es mi tipo", ha dicho repetidamente, aunque durante un interrogatorio bajo juramento en octubre, también la identificó incorrectamente en una fotografía como su ex esposa Marla Maples.

Carroll no se detuvo a hablar con reporteros en su llegada a la corte la mañana del martes.

Se espera que los jurados escuchen el testimonio de otras dos mujeres que dicen haber sido agredidas sexualmente por Trump.

Jessica Leeds está lista para testificar que Trump intentó poner su mano debajo de su falda en un vuelo de 1979 en el que ambos tenían asientos contiguos. Natasha Stoynoff, una ex escritora de la revista People, testificará que Trump la acorraló contra una pared y la besó a la fuerza en su mansión de Florida cuando ella fue allí en 2005 para entrevistar al magnate y su entonces esposa Melania, quien estaba embarazada.

Los jurados también verán el infame video de "Access Hollywood" de 2005 en el que se escucha a Trump haciendo comentarios misóginos sobre las mujeres, incluyendo una afirmación de que las celebridades pueden agarrar, incluso sexualmente, a las mujeres sin pedir permiso.

Las acusaciones de Carroll normalmente serían demasiado antiguas para llevar a juicio. Pero en noviembre, el estado de Nueva York promulgó una ley que permite demandas por reclamos de abuso sexual de décadas atrás.

El juez del Distrito Lewis A. Kaplan, quien presidirá el juicio, rechazó una solicitud de los abogados de Trump para que se informara a los jurados que el ex Presidente quería evitar el alboroto que su presencia podría causar en la ciudad.

Trump aún podría decidir asistir al juicio y testificar. Si no lo hace se podrían mostrar al jurado extractos de su declaración jurada, que fue grabada en video.