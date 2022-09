Comienza reclutamiento militar masivo en Rusia

Moscú, Rusia.- Un día después de que el Presidente Vladimir Putin anunciara una movilización militar para convocar a 300 mil rusos al Ejército, miles de ciudadanos en todo el país habían recibido documentos de reclutamiento y estaban siendo llevados en autobuses para recibir entrenamiento.

En Siberia oriental, medios de comunicación rusos informaron que se requisaron autobuses escolares para trasladar tropas a los campos de entrenamiento, mientras que instructores estaban escribiendo "povestki", o papeles de reclutamiento. En redes sociales circularon videos que parecían mostrar a nuevos reclutas despidiéndose con lágrimas en los ojos antes de abordar los autobuses.

Según se informó, el reclutamiento comenzó a las pocas horas del anuncio de Putin que escaló la guerra en Ucrania y su confrontación con Occidente. Al declarar por primera vez que los civiles rusos podrían entrar en servicio en Ucrania, Putin se arriesgaba a una reacción pública negativa, pero dijo que la medida era "necesaria y urgente" porque Occidente había "cruzado todos los límites" al proporcionar armas sofisticadas a Ucrania.

El reclutamiento masivo puede ser la medida interna más arriesgada de las dos décadas de Putin en el poder, tras las promesas del Kremlin de que no ocurriría y una serie de fracasos en el campo de batalla en Ucrania.

A pesar de la represión del Kremlin contra la disidencia, el miércoles por la noche estallaron protestas en toda Rusia en respuesta a la movilización. Más de mil 300 personas fueron detenidas en manifestaciones en 38 ciudades rusas, la mayoría en San Petersburgo y Moscú, según un grupo de seguimiento. Algunas habían sido citadas para presentarse en las oficinas de alistamiento el jueves, el primer día completo de reclutamiento, dijeron medios de comunicación independientes.

Los precios de los billetes de avión desde Moscú se dispararon por encima de los 5 mil dólares para los vuelos de ida al extranjero más cercanos, y la mayoría se agotaron para los próximos días. Los cruces de frontera también aumentaron en los pasos fronterizos con Finlandia y Georgia.

Incertidumbre sobre quién será convocado

Funcionarios rusos dijeron que la convocatoria se limitaría a personas con experiencia en combate o con el servicio militar. Pero Yanina Nimayeva, una periodista de la región siberiana de Buriatia, escribió el jueves que su esposo, padre de cinco hijos y empleado del departamento de emergencias de la capital regional, había sido llamado a filas a pesar de no haber servido nunca en el Ejército. Dijo que había recibido una citación para una reunión urgente a las 4:00 horas de la madrugada en la que se anunció que se había organizado un tren para traer reservistas a la ciudad de Chita.

"Mi esposo tiene 38 años, no está en la reserva, no sirvió", dijo Nimayeva en un video dirigido al líder regional del partido Rusia Unida de Putin, Aleksei Tsydenov.

"Entiendo que tenemos planes. Nuestra república necesita reunir 4 mil soldados. Pero se deben respetar algunos parámetros y principios de esta movilización parcial", agregó.

Otros también expresaron su enfado con el Gobierno.

"Buriatia experimentó hoy una de las noches más terribles de su historia", escribió en Facebook Alexander Garmazhapova, director de la Fundación Free Buriatia contra la guerra . Dijo que había recibido "cientos de mensajes preguntando cómo partir hacia Ulaanbaatar", la capital de Mongolia.

No se sabe cuántas personas han recibido citaciones. Una mujer de Daguestán, una de las regiones más pobres de Rusia, que ya había perdido a uno de sus hijos en la guerra con Ucrania, le dijo a un reportero del New York Times que tres autobuses con soldados recién movilizados habían salido de su ciudad. Envió videos que mostraban vehículos blindados de transporte de personal circulando por caminos llenos de baches, aunque su autenticidad no pudo verificarse de inmediato.

En Ulan-Ude, la capital regional de Buriatia, los papeles de reclutamiento "se distribuyeron en casas y departamentos durante toda la noche", según un informe de Arig-Us, una estación de televisión local independiente. Los medios de comunicación locales informaron que los nuevos reclutas fueron reunidos en una instalación militar a pocos pasos de un complejo deportivo donde se realizan los funerales de los soldados que mueren en Ucrania.

Más al noreste, en la ciudad de Neryungri, un video mostraba cuatro autobuses alineados en un estadio. Videos similares que mostraban la reunión de nuevos reclutas aparecieron en redes sociales de todo el país.