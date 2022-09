'Como afroamericana me incomodaría el funeral de la Reina'

Bogotá, Colombia.- La Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, señaló que asistir al Funeral de Estado de la Reina Isabel II le habría incomodado por el racismo, colonialismo y la esclavitud que rodea a la Monarquía.

En entrevista con Caracol Radio, la primera Vicepresidenta negra del país fue cuestionada sobre por qué no asistió al evento que congregó a alrededor de 2 mil representantes de distintos países.

"Si le diera una respuesta políticamente correcta seguramente metería en problemas al Estado, así que prefiero guardar un poco de prudencia", respondió.

"Pero como Francia Márquez, pues no me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la Reina, que es parte de un reinado que nos guste o no tiene una connotación histórica con esto que estamos hablando del racismo, del colonialismo, de la esclavitud así que para mí pues eso no fue un privilegio".

Apenas el lunes de esta semana, Márquez recibió insultos racistas por parte de una mujer en una marcha de oposición al Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

La periodista de Caracol Radio preguntó a la Vicepresidenta si el hecho de no asistir al Funeral de Estado significaba que estaba siendo reemplazada en el plano internacional.

"No, yo creo que mi imagen internacional es lo que la gente sabe y reconocen, y no es yendo al funeral de la Reina Isabel que la gente me va a reconocer", respondió.

"Incluso me conoció este país después de que mucha gente fuera del país me conoció, entonces a nivel internacional mucha gente sabe quién soy, sabe qué hago, sabe lo que represento, y no es un funeral lo que va a definir eso, son otras acciones".