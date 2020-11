Cómo Joe Biden ganó la presidencia

Associated Press

The New York Times

En una noche de enero de 2019, Joseph R. Biden Jr. hizo una llamada al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, un amigo personal y aliado político que acababa de anunciar que no buscaría la nominación demócrata a la presidencia.

Durante su conversación, recordó Garcetti, Biden no dijo exactamente que había decidido montar su propia campaña. El exvicepresidente confió que, si se postulaba, esperaba que el presidente Trump “venga tras mi familia” en una elección “fea”.

Pero Biden también dijo que se sentía atraído por un sentido del deber moral.

“Él dijo, en ese entonces, realmente estoy preocupado por el alma de este país”, dijo Garcetti.

Veintiún meses y una semana después, Biden triunfa en una campaña que emprendió en esos términos: como una cruzada patriótica para reclamar el gobierno estadounidense de un presidente que consideraba una figura venenosa. El lenguaje que usó en esa llamada con Garcetti se convirtió en la consigna de una candidatura diseñada para reunir una amplia coalición de votantes contra Trump y su política reaccionaria.

No fue la campaña más inspiradora de los últimos tiempos, ni la más atrevida, ni la más ágil. Su candidatura no provocó un movimiento juvenil al estilo de Obama ni un culto a la personalidad al estilo de Trump: no hubo informes prominentes de partidarios de Biden que se marcaran a sí mismos con tatuajes de "Joe" y lo adoraran en murales floridos, o incluso en desfiles de barcos en su honor. Biden hizo campaña con una presencia sobria y convencional, más que como un heraldo edificante del cambio. Durante gran parte de las elecciones generales, su candidatura no fue un ejercicio de creatividad vigorosa, sino más bien un estudio de caso de disciplina y moderación.

Al final, los votantes hicieron lo que Biden les pidió y no mucho más: repudiaron a Trump, mientras ofrecían pocas recompensas al partido de Biden. Y por un margen de voto popular de cuatro millones y contando, los estadounidenses hicieron de Biden solo el tercer hombre desde la Segunda Guerra Mundial en derrocar a un presidente debidamente elegido después de solo un mandato.

A lo largo de su campaña, Biden enfrentó persistentes dudas sobre su agudeza política y relevancia de un conjunto de instintos políticos que se desarrollaron principalmente en el siglo anterior.

Pero si Biden cometió numerosos errores en el camino, ninguno de ellos importó más en esta elección que la corrección esencial de cómo juzgó el carácter de su partido, su país y su oponente.