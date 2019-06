Cómo los aviones impideron que los desechos del inodoro cayeran del cielo

En un suave jueves de febrero del 2012, Artie Hughes y su esposa estaban en la cubierta de su casa en Long Island, disfrutando de un clima inusualmente cálido. La calma de la madrugada tuvo un efecto palpable, y se calentaron en la inesperada suavidad.

Luego, desde el cielo, se produjo un estruendo resonante. Una llovizna de color verde negruzco caía sobre ellos mientras un avión volaba encima de ellos cerca del aeropuerto JFK. La esposa de Hughes, que nunca fue nombrada en los medios de comunicación, por suerte para su huella en Google, fue la más afectada por el extraño incidente.

"Un poco de líquido negro, aceite negro se le cayó en la cara, y caminé alrededor y miré y dije: 'Oh. Dios mío'", dijo Artie a los reporteros. "Había goteras del tamaño de un cuarto de galón, de cinco centavos, del tamaño de una moneda de diez centavos por toda mi terraza".

Al principio, Hughes pensó que podría ser fluido hidráulico que goteaba de un avión de pasajeros. Llamó a la policía, que le dio una mala noticia: habían sido rociados con excremento humanos. La atención de los medios de comunicación le siguió, y Hughes, furioso, hizo preguntas que no tenían muchas respuestas: "¿fue presionado un botón?" ¿Se llenó el lavabo hasta el tope antes de que el avión dejara el suelo?"

A veces los aviones dispersan las aguas residuales mientras están en el aire (Foto: Pixabay)





Mientras que este escenario no es probable que se desarrolle en su patio trasero, más víctimas como Artie Hughes están ahí fuera, en todo el mundo. En ocasiones, los aviones dispersan las aguas residuales mientras vuelan. Extrañamente, lo han estado haciendo desde los primeros días de la aviación. Aún más extraño, no fue hasta después de que pusimos a un hombre en la Luna que descubrimos cómo arreglarlo. E incluso después de un gran salto en la tecnología del baño de los aviones, la mierda sigue ocurriendo.

¿Cómo es posible que los aviones simplemente arrojen desechos humanos en medio del vuelo?

Los sistemas de plomería de las aerolíneas son un misterio para los viajeros ocasionales. Las preguntas más obvias sobre ellos, especialmente para aquellos que han experimentado materia fecal en el aire, son algo así: ¿Qué sucede después de tirar de la cadena de un avión? ¿Y por qué el avión no deja escapar el contenido de los inodoros en el suelo?

Las respuestas han evolucionado. Y en el caso de los baños de las aerolíneas, comenzaron como sistemas que ahora suenan francamente medievales.

"En los primeros días ni siquiera había una secuencia de descarga. Era sólo un cubo de miel con un urinario separado", dice Mike Miller, instructor de operaciones de mantenimiento de Alaska Airlines. "Y el urinario se fue por la borda, para que pudieras orinar a través de los Estados Unidos".

Muchos de los aviones militares de la década de los treinta tenían aberturas en sus inodoros que enviaban su contenido directamente al cielo (Foto: US Air Force)





Como un veterano con 40 años en el campo, Miller es un gurú en el funcionamiento interno de los aviones y sus sistemas de plomería, con sus rarezas propensas a los accidentes.

La configuración más antigua que Miller menciona arriba es un poco mejor que los aviones militares de la década de 1930, mucho de los cuales tenían aberturas en sus inodoros que enviaban su contenido directamente al cielo. Uno en particular, volado por la Real Fuerza Aérea Británica en 1936, arrojó desechos a través de una tubería que creó un fuerte silbido cuando se levantó la del inodoro. Infame, se le llamaba "la casa de mierda silbante".

Los inodoros de los aviones comerciales solían ser insanamente defectuosos

Durante mucho tiempo, los inodoros de los aviones eran poco más que orinales aerotransportados. Utilizaron bombas eléctricas para hacer circular un desodorante químico llamado Anotec por todo el sistema para descomponer los desechos sólidos y mantener los olores tolerables. Anotec -apodado "jugo azul" en la jerga de las aerolíneas- es básicamente el material que encontrará chapoteando alrededor de Porta-Johns en Coachella. (también está SkyKem, un desodorante similar fabricado en el Reino Unido). El hecho de que los baños de los aviones se hayan encogido en los últimos años sólo aumenta la sensación de estar en un festival de música subsónica.

Los aviones actuales utilizan inodoros de vacío y almacenan los desechos en un tanque (Foto: Pixabay)





Pero las aerolíneas no eran fanáticas de estos sistemas. Para empezar, volar con grandes cantidades de fluidos pesados es caro. Y los inodoros de jugos azules de la época de setenta eran famosos por las filtraciones. Sus válvulas internas son propensas a las fugas que pueden enviar aguas residuales al exterior del avión. En altitud, esa mezcla se congela, creando una famosa amenaza conocida como "hielo azul", el hielo se desprende del avión y se dirige hacia el patio trasero de las fiestas de los Dulces 16 y similares. Sólo en ocasiones hace contacto con tierra firme, pero se sabe agujera el tejado.

La mayoría de los sistemas de plomería arcaicos han sido eliminados de los aviones modernos. Según la Administración Federal de Aviación, las personas que viven dentro de las rutas de vuelo directas de los aeropuertos de O'Hare y Midway de Chicago presentan montones de quejas sobre el hielo azul cada año, con altibajos durante el otoño. Sin embargo, La FAA afirma que la amenaza es leve sosteniendo que nadie ha resultado herido por la caída de escombros de una aeronave, y mucho menos por la caída de un disco de mierda congelado.

Aún así, un choque con hielo azul no está totalmente fuera de la ecuación. "Todavía hay aviones que fueron diseñados en los años sesenta y setenta", dice Miller. Todavía están ahí fuera volando".





Un héroes subestimado: el inodoro vacío

Cuando vuela hoy, probablemente comparta una cabina con lo que se llama un inodoro de vacío, una gran mejora con respecto a las viejas plataformas de jugos azules. El inventor, James Kemper ,obtuvo la patente de estos bebés en 1976, y han estado en vuelos comerciales desde que Boeing los adoptó en 1982.

Actualmente, la plomería de un avión puede obstruirse por pañales que intentaron ser arrojados por el inodoro (Foto: Pixabay)





No ha habido mucha innovación en el campo desde entonces, principalmente porque la tecnología funciona muy bien. Sólo usan una fracción del líquido sanitario azul que usaban antes, y usan un sistema de vacío para desviar los desechos a un tanque en lugar de dejar el trabajo en manos de la gravedad.

Ese sonido grande, sonoro que se oye al tirar de la cadena del inodoro es creado por la diferencia en la presión atmosférica fuera de la aeronave y la presión de la cabina dentro de ella. Cuando se activa la descarga, se abre una vávula y la presión del aire envía todo a un tanque en la cola de la embarcación. A baja altitud, se activa un soplador, por lo que todavía se puede tirar de la cadena en el asfalto.

El tazón está recubierto con un material similar al que se encuentra en una sartén antiadherente, para facilitar el lavado. A partir de ahí, se sienta en el tanque de residuos hasta que técnicos como Miller vienen y lo enjuagan con hielo y vinagre. Aproximadamente una vez a la semana filtran todo en el sistema de alcantarillado.

¿Qué puede obstruir un inodoro de vacío? Los padres, por lo general

Por lo general, cuando los técnicos tienen problemas con los sistema más nuevos, es porque los pasajeros abusan de ellos. Miller dice que cuando los aviones de pasajeros experimentan atascos en estos días, generalmente es porque alguien trató de tirar de la cadena un pañal. Miller y su equipo tienen que retirar físicamente el tanque y recuperar al pícaro mimador sólo para que el sistema vuelva a funcionar. Como puede imaginar, es un proceso largo y costoso.

Reparar la plomería de los aviones aumenta un poco los precios de los boletos (Foto: Pixabay)

"Esto le sucede a todas las aerolíneas y tiene un efecto en los precios de los billetes", dice. "No es un gran coste por billete, pero puede causar retrasos y cancelaciones que afectan a todo el mundo".

Miller recuerda un retiro de tanque que tomó alrededor de cinco horas y le costó a Alaska USD 20.000. Las fotos del incidente muestran el aspecto de la cola de un Virgin America A320 sin su depósito de residuos de 50 galones.

La mayoría de los tanques se pueden reparar con bastante rapidez, calcula Miller, y las reparaciones en el orden de este desastre de pañales sólo ocurren una vez cada tres a cinco años en el trabajo. Pero aún así, arreglar un atasco es un trabajo pésimo para la gente que lo hace. "No hay dónde esconderse, no hay a dónde ir" dentro del casco, dice Miller. "Apenas hay espacio para que entres a trabajar. No hay ventilación. No hay nada".

Como era de esperar, su consejo para los pasajeros es bastante simple: "No tiras tu pañal por el inodoro de tu casa. ¿Por qué los harías en un avión?" Es una pregunta relativamente pequeña para un tipo que ha pasado casi medio siglo asegurándose de que usted tenga acceso a la lata en el aire.





Fuente: www.infobae.com.mx