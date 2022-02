Con armas de 1970: así es el Ejército de Ucrania

Ucrania.- Los soldados viven en bunkers subterráneos y cocinan su propia comida. Secan sus calcetines mojados en tendederos bajo tierra. Muchas de sus armas son remanentes de la era soviética, de hace medio siglo.

En las heladas trincheras del este de Ucrania, donde las tropas del Gobierno están luchando con separatistas respaldados por Rusia, uno de los temas fundamentales en el enfrentamiento entre Moscú y Occidente, si a Ucrania debe permitírsele unirse a la OTAN, parece poco relevante: pocas de las actividades cotidianas de los soldados ucranianos se parecen al tipo de Ejército sofisticado y contemporáneo que distingue a los miembros de la OTAN.

“Cavas un hoyo y luego duermes en el maldito hoyo”, dijo el soldado raso Yuri Todorchuk, de 53 años, al resumir su servicio con el Ejército en el este de Ucrania.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha concentrado aproximadamente 130 mil tropas en la frontera con Ucrania, lo que ha hecho a Occidente temer una invasión por la letal fuerza rusa. Putin ha inSistido que no se debe permitir a Ucrania unirse a la OTAN, una demanda que Estados Unidos y sus aliados han rechazado.

No obstante, varios días de observación en la línea de frente la semana pasada mostraron las tácticas de baja tecnología del Ejército ucraniano. Con los soldados abrumados, el Ejército ahora permite enlistarse a hombres de hasta 57 años por contratos de tres años. Se ha reformado y rearmado, pero en el este este Ejército sigue centrado casi por completo en la lucha de trincheras intensiva a base de soldados, una forma de guerra anticuada.

Los ocho hombres de una pequeña unidad, el escuadrÓn Lima, parte de una brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas, llegaron a su posiciones en junio y empezaron a cavar, según cuentan los propios soldados.

Construyeron sus hogares bajo tierra: dos dormitorios, cada uno con cuatro literas; una cocina subterránea y un cuarto para darse baños de vapor. Desde entonces han vivido en estos espacios parecidos a cuevas.

En la superficie, el viento helado choca con las láminas de plástico. Con las trincheras separatistas cerca, a una línea de árboles a través del campo nevado, el único lugar realmente seguro es bajo tierra.

Nada en este escuadrón de soldados sugiere una conexión con la OTAN aparte del nombre, Lima, que es la designación del alfabeto fonético de la alianza militar occidental para la letra L. Bajo una revisión reciente, como parte de la aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN, las unidades fueron renombradas para empalmarse con los estándares de la alianza.

Este conflicto se libra principalmente con rifles, ametralladoras, granadas impulsadas con cohetes, morteros y sistemas de artillería que datan de la década de 1970 o antes. Desde 2018, Estados Unidos ha vendido a Ucrania misiles antitanques Javelin, pero están destinados para un eventual ataque ruso, no para usarse en el frente. Turquía ha proporcionado otra de las armas más avanzadas del país, el dron armado Bayraktar TB2, pero el Ejército ucraniano solo la ha usado una vez en combate, en octubre pasado, según reconoce.

Aun así, analistas militares dicen que las fuerzas del país están en mejor forma que en 2014, cuando Rusia se anexionó la Península de Crimea y fomentó la guerra en el este. Desde entonces, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania ayuda militar con valor de 2.7 mil millones de dólares.

En semanas recientes, Washington autorizó a Lituania, Latvia y Estonia enviar a Ucrania misiles antiaéreos Stinger hechos en Estados Unidos, y Reino Unido ha proporcionado misiles guiados antitanques.

Y el Ejército ucraniano está curtido en batalla. Cerca de 400 mil soldados ucranianos, incluyendo 13 mil mujeres, han ido en rotaciones a lo largo del frente este, lo que deja listo un cuerpo de soldados veteranos que podrían ser convocados en caso de una guerra. Este martes, el Presidente Volodymyr Zelensky firmó un decreto para agregar 100 mil tropas al Ejército de Ucrania en los próximos tres años e incrementar el pago a los militares.

Pero las múltiples rotaciones también han tenido un alto precio. Los soldados en esta posición, que van de un rango de edad de entre 25 y 59 años, están a la mitad de su segundo contrato de tres años, explicó el soldado Volodymyr Murdza, de 53 años.

Su hijo también está sirviendo en la guerra, por lo que su esposa está terriblemente preocupada, añadió.

Llama y me dice 'Me preocupo porque no me llamas'. Y yo le digo, 'Querida, te llamo siempre que puedo'".

Volodymyr Murdza, soldado de 53 años