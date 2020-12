Con economía social, impulsan a artesanos mixtecos en bazar

Pequeños productores de la región mixteca de Oaxaca, Puebla y Guerrero comienzan a experimentar la recuperación económica deteriorada por la pandemia, ofreciendo productos artesanales.

La Fundación Ayú, creada en 1993, los impulsa e integra en un bazar navideño con causa, ubicado en la Ciudad de México.

La idea no es únicamente vender sus mercancías, sino incorporarlos en un mecanismo comercial para beneficio propio, explicó Narcedalia Ramírez, vicepresidenta de la Fundación Ayú.

“ La economía social es una forma de organizarse para producir de manera solidaria, con una filosofía de cooperativismo, donde el valor central no es la utilidad económica sino el recurso humano, ese valor que significa la participación de cada integrante en un proyecto para lograr un objetivo, ahí no hay jerarquías, no hay quién gana más o menos, sino que todos vamos a participar por un bien común”, explicó.

Hasta la fecha, alrededor de 50 mil artesanos han sido beneficiados por la Fundación Ayú, asociación civil no gubernamental, laica, sin fines de lucro y apartidista.

En este bazar navideño se pueden encontrar todo tipo de obras de calidad como mezcales, pan de dulce, miel de abeja, bolsas decorativas, ropa étnica regional, sombreros de palma, vajilla en barro negro o verde, servilletas tejidas y rebosos.

También se brinda al visitante una gran variedad de platillos gastronómicos como el tradicional mole, chocolate, café, tasajo, cecina enchilada, queso, chorizo y los nutritivos chapulines.

A pesar de la caída de los ingresos por el covid-19, los productores han aprovechado la situación para renovar su labor.

“ Si no ponemos creatividad nos quedamos fuera, si no entramos al mundo digital también nos quedamos fuera, entonces el reto que tenemos todos es cómo podemos insertarnos en esta nueva realidad, cómo acompañar a nuestros productores a que sin que abandonen su vocación y lo que vienen haciendo para que entren en esta nueva dinámica que nos exige este presente”, sostuvo Ramírez Pineda.

Este bazar navideño con causa lo puede visitar en la calle Pitágoras 544, colonia Narvarte, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, respetando todos los protocolos sanitarios.

Más información en la página www.fundacionayu.org, también en las cuentas de la marca colectiva “Kundavi” con la posibilidad de hacer compras en línea.