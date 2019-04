Confirma Brasil fin de horario de verano

Brasilia.- El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó este jueves un decreto que acaba con el llamado "horario de verano", que suponía adelantar una hora los relojes durante unos tres meses al año, con el objeto de minimizar el consumo de energía.

Según el Mandatario, la decisión se apoyó en diversos estudios técnicos, que incluyeron el punto de vista energético pero también el efecto que esa alteración del horario tenía hasta en la salud de los brasileños, pues afectaba también el llamado "reloj biológico".

"Es un deseo de la población brasileña", manifestó Bolsonaro, en alusión a encuestas según las cuales el 55 por ciento de los brasileños no estaba de acuerdo con esa alteración, que ocurría durante el verano austral.

"A mí tampoco me gustaba mucho", confesó el gobernante, durante una ceremonia celebrada en el Palacio presidencial de Planalto.

Según el Ministerio de Energía, el ahorro de electricidad logrado con el cambio de horario, que permitía un mejor aprovechamiento de la luz natural en las primeras horas de la noche del verano, se ha perdido debido a cambios de hábitos de los consumidores y, sobre todo, a la modernización de los equipamientos eléctricos.

"El período de mayor consumo ahora se da por la tarde, por lo que el horario de verano ya no tiene ninguna influencia y perdió su eficiencia", explicó en la misma ceremonia el Ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque.

El cambio de horario por lo general se imponía a partir de octubre o noviembre, en vísperas del inicio del verano austral, y concluía en febrero o marzo, por lo que comprendía la principal temporada turística del país.

Eso "alargaba" el período de luz solar en una hora, con lo que el sol se ponía más tarde durante esos meses, lo cual era considerado beneficioso para el turismo, sobre todo en las ciudades del litoral marítimo.

La medida había sido adoptada en Brasil desde 1931, durante el Gobierno del entonces presidente Getulio Vargas.