Confunde Trump a supuesta víctima de violación con ex esposa

/ La columnista de la revista E. Jean Carroll llega para su juicio civil contra el ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Nueva York, Estados Unidos.- Los miembros del jurado en el juicio civil por violación que se sigue contra Donald Trump vieron este jueves una declaración en video en la que el ex Presidente de Estados Unidos confundió una fotografía de E. Jean Carroll, su acusadora, con la de su ex esposa Marla Maples.

En un fragmento de video de una combativa declaración de la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, reproducido el jueves, Trump fue preguntado por una fotografía en blanco y negro en la que se le ve hablando con gente en un evento.

"Es Marla", dijo, refiriéndose a su segunda esposa.

Cuando Kaplan le preguntó si estaba diciendo que en la foto aparecía Maples, la abogada de Trump, Alina Habba, dijo: "No, es Carroll".

Los abogados de Carroll han argumentado que el episodio socava el argumento de Trump de que Carroll no era su tipo.

Carroll, de 79 años, ha declarado que Trump, de 76, la violó en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan a mediados de los años 90 y luego manchó su reputación y su carrera mintiendo sobre ello en Internet.

Trump, favorito para la nominación presidencial republicana en 2024, ha dicho que no pudo haber violado a Carroll porque "no es mi tipo" y aseguró que el caso tiene motivación política.

El ex Mandatario no testificará en el juicio y no ha estado en la sala del tribunal de Manhattan hasta ahora, pero el jueves dijo a los periodistas durante un viaje a Irlanda que "probablemente" asistiría.

En la declaración, tomada el pasado octubre en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, Trump reiteró sus negaciones de haber violado a Carroll, a la que calificó de "enferma mental".

"Tú también sabes que no es verdad", dijo Trump dirigiéndose a Kaplan. "Tú también eres un agente político. Eres una vergüenza".

Con anterioridad, durante una visita a un complejo turístico de su propiedad en el suroeste de Irlanda, Trump rechazó lo que calificó de acusaciones falsas "contra un tipo rico".

"Tengo que volver por una mujer que hizo una acusación falsa sobre mí y tengo un juez que es extremadamente hostil", dijo Trump a los periodistas mientras jugaba al golf en el complejo de Doonbeg.