Congreso de EU podría demandar a Trump por robar fondos para construir muro

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo que está contemplando la posibilidad de presentar una demanda para bloquear las transferencias de dinero decretadas por el presidente Donald Trump para financiar un muro en la frontera con México, algo que muchos han criticado por considerar que se trata de un capricho del mandatario, señaló la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.





Lo anterior, luego de que el presidente de la Unión Americana declaró emergencia nacional para conseguir el dinero que el Congreso le había negado para dicha construcción fronteriza.





‘La medida del Presidente viola claramente la Cláusula de Apropiaciones al robar de los fondos asignados, una acción que no fue autorizada por la autoridad constitucional o legal’, dijo en un comunicado Pelosi, la principal demócrata y opositora de Trump en la Cámara.





Cabe recordar que el pasado 28 de marzo el presidente gringo acusó a México de no estar impulsando medidas contra los migrantes.





A través de su cuenta de Twitter, Trump aseguró que el Gobierno de México no está implementando ninguna estrategia para detener a los grupos de migrantes que intentan ingresar a territorio estadounidense; incluso, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo habla y no actúa.





El mandatario escribió:





"México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Solo hablan y no toman medidas”.





Por lo anterior, el presidente de la Unión Americana amenazó con cerrar la frontera sur de su país; incluso, dijo que si México no detiene las caravanas de migrantes, le costará caro.





Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseveró que los mexicanos no seremos el blanco de sus ataques ni de su contienda electoral rumbo a la reelección:





Inadmisibles, las expresiones del presidente #Trump; no aceptamos ser ‘sparring’ de su contienda electoral. El @senadomexicano reprueba sus adjetivos vs. #México. Somos un país soberano y actuaremos con dignidad: los principios de la política exterior no varían ante los poderosos”.





Asimismo, subrayó que los indicadores señalan que la migración proveniente de la frontera con México no supone un riesgo nacional, sino que más bien es íntegra para el desarrollo y supervivencia de cientos de industrias en la Unión Americana.





