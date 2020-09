Conmemoran Biden y Trump el 11-S

Reforma Reforma Reforma Reforma

Nueva York.- Cuando el país conmemora el 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los candidatos presidenciales de Estados Unidos participan en los actos de recuerdo de las víctimas.

El Presidente Donald Trump y su oponente demócrata Joe Biden asisten este viernes a Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el vuelo 93 tras ser secuestrado y murieron todos a bordo.

Trump habló en la ceremonia anual y Biden hará una visita más tarde. No se prevé que crucen caminos.

El Presidente dijo que durante los ataques, que mataron a casi 3 mil personas en Shanksville, Nueva York y en el Pentágono, el mundo fue testigo del valor y el sacrificio de Estados Unidos.

"Para las familias del vuelo 93, hoy cada latido del corazón en Estados Unidos está unido al suyo", dijo Trump durante un acto en Shanksville.

"Su dolor y angustia es el dolor compartido de toda nuestra nación. Si bien no podemos borrar su dolor, podemos ayudarlos a sobrellevar su carga".

Antes, Biden visitó el Memorial del 11S en Nueva York, en donde se encontró con el Vicepresidente Mike Pence. El demócrata fue visto aproximándose a Pence y le tocó el hombro para saludarlo. Ambos chocaron sus codos.

Aunque no habrá una reunión similar entre Biden y Trump, es lo más cerca que los candidatos han estado en meses.

Aunque ambos estarán enfocados en las conmemoraciones, la importancia política de su visita es difícil de ignorar, con Pensilvania siendo un estado crucial para las elecciones.

En los comicios de 2016, Trump ganó ahí por menos de un punto porcentual, y los demócratas esperan que puedan retomar el estado para noviembre.

Biden insistió que hoy es un día de luto, no un día de política.

"No voy a hacer anuncios hoy. No voy a hablar de otra cosa que no sea el 11-S", dijo a reporteros.