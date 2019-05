Conmoción en India por un elefante que se paseó por las calles de una ciudad

Infobae.- Un elefante causó gran revuelo en las calles de una ciudad de India al pasearse a sus anchas, en medio de los coches y de una multitud de curiosos que le tomaron fotografías.

El elefante, un macho, procedía de una reserva vecina y deambuló el martes por la calle principal de Guwahati, en el estado de Assam (noreste), sin causar ninguna víctima. Los policías y guardias forestales lo vigilaban en la distancia. El animal se limitó a empujar algunos vehículos que se encontraban a su paso, hasta que fue adormecido al caer la tarde.





El elefante causó conmoción entre los pobladores

Con el desarrollo de las ciudades, este tipo de incidentes con animales salvajes potencialmente peligrosos, como elefantes o leopardos, son cada vez es más frecuente en India.

El paquidermo pesa varias toneladas y tiene unos 11 años, y al pasearse provocó enormes atascos, con los conductores parando para tomarle fotografías con sus celulares.





"Fue complicado adormecerlo en las calles congestionadas, en medio de los curiosos", declaró a la AFP el responsable del servicio de Bosques de Assam, A.M. Singh. "Lo hicimos lo más cuidadosamente posible para no asustarle y por eso no hubo daños".

El elefante salvaje fue adormecido con tranquilizantes y levantado con una grúa para serr transportado al Santuario de Vida Silvestre de Amchang después de que se adentró en una zona residencial de Sonapur en las afueras de Guwahati, en el distrito de Kamrup, en el estado de Assam, en el noreste de India, el 1 de mayo

El elefante fue transportado al zoo de Guwahati, y el miércoles fue puesto en libertad en la reserva de Amsang, de donde había escapado.