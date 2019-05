¿Conoces las efectos nocivos de las sopas instantáneas?

La vida ajetreada que llevamos nos puede hacer elegir entre la comida que más perjudica nuestra salud por la practicidad de comer algo rápido. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition y en Nutrition Research and Practice evidenció algunos de los problemas que genera a la salud consumir sopas instantáneas.

Perjudicar la salud cuesta menos de $ 10 pesos

Las sopas instantáneas se ha popularizado en los últimos años por ser una opción fácil y económica. El estudio relaciona el consumo de sopas instantáneas con el riesgo cardíaco.

Los especialistas realizaron una investigación en Corea del Sur, donde el consumo de sopas o fideos instantáneos es el más alto del mundo, con más de 10,700 personas de 19 a 64 años de edad.









Las personas que consumen sopas instantáneos con más frecuencia tienen mayor probabilidad de:

Tener síndrome metabólico, grupo de afecciones , que incluyen obesidad y presión arterial alta, colesterol y azúcar en la sangre, lo que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca y diabetes.

El alto contenido de sodio en este tipo de productos es obvio. En otro estudio realizado por el Dr. Braden Kuo, director del laboratorio de motilidad gastrointestinal del Hospital General de Massachusetts en la Universidad de Harvard, el médico encontró resultados inquietantes después de probar la digestión de los fideos.

Con el uso de una pequeña cámara estudió la descomposición de los fideos instantáneos en el estómago y descubrió lo difícil que es para el cuerpo digerirlos por los conservantes que llevan.

Un conservante llamado TBHQ, que se encuentra en muchos alimentos procesados prolonga la vida útil de los alimentos grasos y los hace más difíciles de digerir.

Si eres una persona que tiene una adicción por este tipo de producto te recomendamos disminuir su consumo. El Dr. Frank B. Hu, profesor de nutrición y epidemiología en Harvard, comentó a The New York Times:

«Una o dos veces al mes no es un problema, pero algunas veces a la semana realmente lo es».













Fuente: www.muyinteresante.com.mx