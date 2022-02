Considera OMS 'prematuro' que países levanten medidas contra el Covid

The New York Times

Nueva York.- Los clubes nocturnos en Dinamarca están reabriendo. Noruega está eliminando sus requisitos de prueba de coronavirus para que los viajeros completamente vacunados ingresen al país. Francia está terminando su mandato de cubrebocas al aire libre. Los austriacos no vacunados ya no están confinados en sus hogares.

Los protocolos pandémicos se están relajando en varias naciones europeas, ya que el apoyo público ha disminuido y se ha desplazado a tratar el virus como endémico o como una parte manejable de la vida. Ahora, algunas partes de Estados Unidos, donde la ola Ómicron ha llegado a su punto máximo, se dirigen en esa dirección, y varios líderes estatales dicen que es hora de ser realistas sobre la fatiga pandémica.

“No vamos a llevar esto a cero”, dijo el domingo el gobernador demócrata Philip D. Murphy de Nueva Jersey. “Tenemos que aprender a vivir con esto”.

El gobierno danés ha dicho que ya no considera a Covid como una "enfermedad socialmente crítica". Y las restricciones suavizadas en Noruega se encuentran entre las más amplias del mundo hasta el momento. Ya no hay un límite en la cantidad de personas que pueden reunirse en eventos, tanto en interiores como en exteriores. En los cines, iglesias, jardines de infancia y escuelas primarias, las reglas de distanciamiento social ya no existen. Los restaurantes pueden servir bebidas después de las 11 p.m. Se insta a los colegios y universidades a que se esfuercen por lograr una instrucción completa en persona. Y ya no es necesario trabajar desde casa.

A partir del martes, Noruega también eximió a los viajeros completamente vacunados que ingresan al país de los requisitos de prueba de coronavirus, convirtiéndose en uno de los primeros países en revertir una regla que había sido una parte integral de los viajes internacionales desde que comenzó la pandemia. (Aquellos que no estén completamente vacunados deben proporcionar una prueba negativa tomada menos de 24 horas antes de la entrada y deben hacerse la prueba en los cruces fronterizos). Además, las personas infectadas con el virus pero que no muestran síntomas deben aislarse por solo cuatro días.

Y el miércoles, Francia y Suiza levantaron las restricciones de Covid, con Francia relajando los mandatos de cubrebocas al aire libre y los límites de capacidad para salas de conciertos, estadios y otros eventos, y Suiza anunciando cambios en los mandatos de cuarentena y trabajo remoto a partir del jueves. También se espera que Finlandia e Inglaterra eliminen gradualmente las restricciones de Covid este mes.

Pero los líderes de salud pública de la Organización Mundial de la Salud han pedido precaución sobre la relajación de las restricciones apresuradamente.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo en una conferencia de prensa este martes que era “prematuro que cualquier país se rindiera o declarara la victoria” sobre el virus.

“Nos preocupa que se haya arraigado una narrativa en algunos países de que, debido a las vacunas, y debido a la alta transmisibilidad y menor gravedad de Ómicron, ya no es posible ni necesario prevenir la transmisión”, dijo Tedros. "Nada más lejos de la verdad."

Aun así, como en Europa, algunos países de Asia han estado reduciendo las restricciones, incluida la reducción o incluso la reducción total de los tiempos de cuarentena. Tailandia reanudó la entrada libre de cuarentena para los viajeros extranjeros completamente vacunados este martes después de una suspensión de cinco semanas. Después de dos años, Filipinas reabrirá sus puertas a los turistas de la mayoría de los países el 10 de febrero; los viajeros completamente vacunados ya no necesitarán estar en cuarentena en una instalación gubernamental. A partir del 5 de febrero, el período de cuarentena de Hong Kong para los viajeros internacionales se reducirá de 21 a 14 días. Corea del Sur redujo el tiempo de cuarentena para los viajeros internacionales entrantes de diez a siete días.

Malasia redujo la cuarentena obligatoria para los viajeros que llegan que han recibido vacunas de refuerzo, e Indonesia abrirá la isla turística de Bali a todos los viajeros internacionales este viernes.

En Estados Unidos, los mandatos de cubrebocas para interiores expiraron recientemente en varias ciudades, incluidas Denver, Hartford, Baltimore y San Francisco. El mandato de cubrebocas del estado de Nueva York es efectivo hasta el 10 de febrero y no está claro si se extenderá. La gobernadora Kathy Hochul ha dicho que no se ha tomado ninguna decisión.