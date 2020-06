Construimos Airbnb en 12 años y lo perdimos casi todo en semanas: Brian Chesky

San Francisco.- El CEO de Airbnb declaró que como resultado de la pandemia de coronavirus "viajar como lo hacíamos que se acabó, y nunca volverá a ser igual".

Brian Chesky, cofundador del sitio de alquiler de vacaciones en 2008, cree que habrá una "redistribución del lugar donde viaja la gente... en lugar de solo unas pocas ciudades, a miles de comunidades pero locales".

También reveló cuán profundamente la pandemia afectó su negocio: "pasamos 12 años construyendo Airbnb y perdimos casi todo en cuestión de cuatro a seis semanas".

Chesky hizo los comentarios durante una entrevista con Deirdre Bosa en el canal de noticias estadounidense CNBC.

"No quieren subir a los aviones. No quieren viajar por negocios. No quieren ir a las ciudades. No quieren cruzar las fronteras. Lo que están dispuestos a hacer es viajar hasta una pequeña comunidad, donde están dispuestos a quedarse en una casa".

Chesky señaló que, si bien el negocio de Airbnb no se ha recuperado de lo que fue esencialmente, con millones de personas en todo el mundo confinadas debido a COVID-19, la compañía está comenzando a ver un aumento muy constante en reservas de vacaciones.

Fuente: www.elimparcial.com