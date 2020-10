Contagio, que le sirva de aprendizaje a Trump: Pelosi

Nancy Pelosi, que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión a la presidencia después del vicepresidente Pence, dijo que le habían hecho la prueba del coronavirus después de una larga reunión en persona con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin el pasado miércoles, pero que aún no había recibido sus resultados.

Si bien Mnuchin dio negativo, según una portavoz, Pelosi dijo en una entrevista con MSNBC que la habían examinado "por precaución".

Pelosi dijo que la Casa Blanca no se había puesto en contacto con ella para asegurar que el gobierno continuaría funcionando dada la condición del presidente, pero dijo que los militares y otros funcionarios del gobierno actualizaban constantemente sus planes para hacerlo. "Esa continuidad del gobierno siempre está en su lugar", dijo.

Incluso cuando dijo que escuchó la noticia del diagnóstico de Trump con "gran tristeza" y estaba orando por él, la oradora dijo que esperaba que fuera una "experiencia de aprendizaje" para él y para el país, dada la negativa del presidente a tomar precauciones contra el virus.

"Esto es trágico", dijo. "Es muy triste, pero también es algo que, de nuevo, convocar a la multitud, no usar cubrebocas y todo lo demás, fue una especie de invitación descarada para que sucediera algo así".

En una entrevista radial con Hugh Hewitt, el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y líder de la mayoría, no dijo si le habían hecho la prueba del virus. Pero el resultado positivo de Trump, dijo, "ciertamente subraya que al coronavirus no le preocupan las elecciones estadounidenses y que no desaparecerá hasta que obtengamos una vacuna".

“Puede acercarse sigilosamente a usted, como obviamente lo hizo con el presidente y la primera dama, así que estamos siendo muy cuidadosos y vigilando a todos”, dijo McConnell.