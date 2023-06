Contempla Arizona tomar agua del mar mexicano

The New York Times / El área en el borde occidental de Puerto Peñasco donde se propone construir una planta de desalinización The New York Times / Héctor Acosta Félix, jefe del proveedor de agua en Puerto Peñasco, dijo que la desalinización era vital para el futuro de la comunidad The New York Times / Barcos camaroneros en Puerto Peñasco, México, después de un día de pesca en el Golfo de California

The New York Times domingo, 11 junio 2023 | 05:00