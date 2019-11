Convocan a sesión a Asamblea de Bolivia

La Paz, Bolivia.- La presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Jeanine Añez, convocó a una sesión extraordinaria el martes para tratar la renuncia a la presidencia de Evo Morales, dijo un comunicado de la legisladora el lunes.

La reunión fue fijada para las 16:00 horas locales. La Cámara de Diputados había suspendido una sesión el martes por razones de fuerza mayor e inseguridad ciudadana, según un comunicado de la Secretaría General de la cámara baja.

La senadora opositora podría asumir la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Morales, quien abandonó el poder presionado por la oposición y las Fuerzas Armadas, dejando un vacío institucional el lunes en el país andino.

En medio de una ola de enfrentamientos entre partidarios y opositores a Morales en La Paz, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, sostuvo que está dispuesta a asumir temporalmente el Gobierno.

"Voy a asumir el reto solamente para estar lo necesario para llamar a elecciones transparentes, para que los bolivianos tengan la certidumbre de que su voto va a ser respetado", dijo Añez en una entrevista con el canal de televisión Red Uno, en la que no aclaró cuando podría producirse su asunción.

Pero la dimisión de Morales debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, que a su vez debe decidir los pasos a seguir para encauzar la situación institucional.

La situación en Bolivia generó preocupación y críticas en todo el continente. México, que temprano el lunes había denunciado un "golpe" contra Morales, anunció que le concederá asilo político por considerar que su vida e integridad estaban en riesgo.

Miles de manifestantes a favor de Evo Morales marchaban hacia el edificio del poder legislativo, elevando los temores a un posible choque con la Oposición y la Policía.

Fuentes policiales y legislativas dijeron que la multitud provenía de la cercana ciudad de El Alto, a pesar de que los manifestantes en contra de Morales montaban barricadas con escombros en toda la ciudad para detener su avance.

La Asamblea Legislativa, que debe ser convocada por las dos cámaras del Congreso, recibió el lunes la carta de dimisión de Morales, en la que denuncia persecuciones de "los golpistas" a sus aliados y familiares.

Según la normativa boliviana, en ausencia del Presidente y el vicepresidente -quien renunció junto con Morales-, el jefe del Senado se haría cargo provisionalmente de conducir el país y, de no poder, debería hacerlo el titular de la Cámara de Diputados. Pero el domingo ambos dimitieron, como también el vicepresidente del Senado.

La crisis se aceleró en la mañana del domingo con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señaló que las elecciones del 20 de octubre deberían ser anuladas para dar paso a nuevos comicios, luego de haber encontrado "irregularidades" que cuestionaron la victoria de Morales.

El organismo se reunirá el martes de forma especial para analizar la situación de Bolivia.

Tras hacer un llamado a nuevas elecciones que no fue escuchado, Morales dijo el domingo que renunciaba para reducir la violencia que se ha apoderado de la nación andina y denunció un "golpe de Estado" en su contra.

El lunes, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la renuncia de Morales preserva la democracia en el país sudamericano y envía una fuerte señal a los "regímenes ilegítimos" de Venezuela y Nicaragua.