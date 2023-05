Coordinan México y EU control migratorio: Mayorkas

Agencia Reforma

Washington DC, EU.- El Gobierno de México está tomando medidas de control migratorio en coordinación con Estados Unidos para intentar aliviar la presión de migrantes llegando a la frontera común ante el fin del Título 42, dijo este jueves el Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas.

Luego que funcionarios estadounidenses aseguraran el martes que México estaría por lanzar un reforzamiento del control migratorio en la frontera con Guatemala y a lo largo de la ruta de migración a EU, Mayorkas agradeció los esfuerzos de control del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"México está tomando medidas de control (migratorio) muy importantes que agradecemos mucho y que fueron tomadas en coordinación con nosotros", dijo hoy Mayorkas al ser cuestionado en rueda de prensa en la Casa Blanca sobre los esfuerzos del País ante la llegada de miles de migrantes a la frontera con EU.

A menos de 12 horas de que concluya la política de expulsión de migrantes bajo el Título 42, iniciada durante la pandemia del Covid-19, Mayorkas aseguró que los flujos en la frontera han aumentado y que se prevén más de 10 mil arrestos en un sólo día en la frontera.

"Estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno de México. El Presidente (Joe Biden) ha hablado con el Mandatario de México tan recientemente como a principios de esta semana. Han tenido correspondencia la semana pasada", señaló Mayorkas sin especificar el tipo de correspondencia al que se refería.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, López Obrador se habría comprometido en la llamada con su homólogo estadounidense a desplegar mayores controles a la migración irregular en la frontera con Guatemala.

En conferencia mañanera este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur.

"(Acordamos) ayudar en todo, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya caos, y mucho menos violencia en la frontera", indicó.

-¿Se acordó el envío de más elementos de la GN para la frontera sur de México con el Presidente Biden?, se le preguntó.

"No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, sí (habrá un reforzamiento), pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza, que estén pendientes para evitar provocaciones", dijo.

Cuestionado sobre el número de elementos que serán desplegados, López Obrador dijo: "no tengo ideal".

Según el más reciente reporte de seguridad del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el total de elementos dedicados a labores migratorias sumaba a inicios de mes más 25 mil.

Además, el Gobierno de López Obrador aceptó la semana pasada recibir devoluciones de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití desde EU a pesar del fin de la política del Título 42; los migrantes serán procesados bajo dos categorías en su regreso a México: por deportación o por retorno voluntario.