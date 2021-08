Crece polémica de racismo contra director de secundaria en Texas

Familia Whitfield / NBCDFW.com / Una parte de una de las fotos de James Whitfield y su esposa que el distrito escolar calificó como ‘cuestionable para un educador’ Cortesía Grapevine-Colleyville Independent School District

The New York Times

Colleyville— En junio de 2019, poco después de que James Whitfield, un educador afroamericano, fuera contratado como director de una escuela secundaria en Colleyville, Texas, un administrador del distrito escolar lo llamó y le pidió que borrara fotos en Facebook que lo mostraban a él y a su esposa, que es blanca, abrazándose íntimamente en una playa.

Desconcertado por el hecho de que alguien hubiera desenterrado imágenes de hace 10 años de la pareja celebrando su aniversario en México, el doctor Whitfield le hizo caso y cambió la configuración a "Solo yo".

Pero las fotos ahora han resurgido en medio de una controversia sobre el racismo que estalló en el Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville, después de que Whitfield escribiera una publicación en Facebook el pasado sábado sobre la solicitud de borrar las fotos. Algunos han pedido públicamente que se despida a Whitfield, citando mensajes no relacionados en los que invocaba la raza, mientras que otros han hecho circular una petición en apoyo de su trabajo.

Cuando Whitfield, de 43 años, preguntó en 2019 qué pasaba con las fotos, "La respuesta fue 'nada'. Simplemente no queremos que se agiten las cosas. Así que, si pudieras borrarlas, te lo agradeceríamos".

Desde ese momento, Whitfield tuvo la sensación de que las cuestiones raciales eclipsarían su mandato como educador afroamericano que ascendía en las filas del sistema de escuelas públicas del distrito.

“Sabía lo que vendría algún día”, dijo. "Sabía que un día como este estaría aquí".

Whitfield dijo que escribió la publicación porque ya no podía permanecer en silencio después de que fue criticado el 26 de julio durante una reunión de la junta abierta a los residentes del distrito, donde ahora es el primer director afroamericano en Colleyville Heritage High School.

En la reunión, el nombre de Whitfield se introdujo en algunos de los debates raciales más apremiantes en Estados Unidos, incluidas las discusiones sobre la teoría crítica de la raza, las protestas del verano pasado después de la muerte de George Floyd y los programas destinados a garantizar la igualdad y la diversidad.

“Durante la mayor parte del año pasado, me han dicho repetidamente que simplemente 'evite el hecho de que hay algunas personas racistas' y que 'simplemente lidie con eso y sea positivo' cada vez que los topos racistas asomen la cabeza, pero no me quedaré en silencio por más tiempo”, escribió Whitfield.

"No soy el Boogeyman de la teoría crítica de la raza", escribió. “Soy el primer afroamericano en asumir el papel de director en mi escuela actual en sus 25 años de historia, y soy muy consciente del miedo que esto golpea en los corazones de una pequeña minoría que preferiría que las cosas regresaran a como solían ser".

La teoría crítica de la raza busca comprender las raíces y la persistencia de las disparidades raciales, pero algunos de sus oponentes insisten en que reconocer el racismo es en sí mismo racista. Whitfield dijo en la entrevista que dichos estudios son de “nivel de doctorado” y no son un marco que se enseña en su escuela.

En un comunicado, el distrito no se refirió a la reunión del 26 de julio, en la que no se sacaron las fotografías, pero dijo que la solicitud para eliminarlas en 2019 tenía la intención de proporcionar una "transición sin problemas" justo cuando Whitfield se estaba preparando para dirigir Escuela secundaria Heritage.

“Cuando se le informa al distrito sobre una inquietud relacionada con las redes sociales, tenemos la responsabilidad de revisarla”, dijo. “Algunas de las fotos que recibió el distrito contenían poses que son cuestionables para un educador, especialmente un director o administrador. No tuvo absolutamente nada que ver con la raza".