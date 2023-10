Criminaliza Texas a indocumentados

The New York Times / En un desafío a las autoridades federales, las leyes avaladas en una candente sesión de la Legislatura texana aumentan las penas contra los ‘polleros’ y otorgan fondos para la construcción del muro fronterizo

J. David Goodman/The New York Times

Houston— En un desafío directo al poder federal sobre inmigración, la Cámara de Representantes de Texas aprobó el jueves la creación de un delito a nivel estatal por ingresar al país desde México entre puertos de entrada, permitiendo a las agencias policiales locales arrestar y encarcelar a inmigrantes que ingresan al país ilegalmente u ordenarles que regresen a México.

La legislación había sido solicitada por el gobernador Greg Abbott en lo que sería una fuerte escalada de su programa multimillonario de seguridad fronteriza, conocido como Operación Estrella Solitaria. La Cámara de Representantes de Texas también aprobó 1,500 millones de dólares adicionales para que el Estado los utilice para construir sus propias barreras cerca de la frontera internacional.

La medida de arresto ahora regresa al Senado, que ya aprobó su propia versión, y luego se dirige al escritorio de Abbott para su firma.

“Es un enfoque humano, lógico y eficiente”, dijo el representante David Spiller, republicano del Oeste de Fort Worth, al presentar su proyecto de ley sobre arrestos antes de la votación. “No hay nada injusto en ordenarle a alguien que regrese a su lugar de origen si llegó aquí ilegalmente”.

Las emociones estuvieron a flor de piel durante horas de argumentos y mociones en la Cámara de Representantes que se extendieron durante la noche y hasta el jueves por la mañana, con los demócratas objetando lo que dijeron sería un nuevo régimen de aplicación de la ley criminal que podría terminar apuntando inadvertidamente a los hispanos de Texas. En un momento, los ánimos estallaron cuando los republicanos reaccionaron para detener las enmiendas al proyecto de ley.

“Mi comunidad está siendo atacada”, dijo a sus colegas republicanos un representante latino, Armando Walle, un demócrata de Houston. “Todos ustedes no entienden”, dijo. “Nos duele personalmente”.

Un paso más allá

Durante más de dos años, Abbott y los legisladores republicanos han estado poniendo a prueba los límites del poder del Estado para implementar sus propias políticas agresivas de aplicación de la ley en respuesta al creciente número de migrantes que cruzan al estado desde México.

Pero la creación de un delito penal bajo la ley estatal (que faculta a los agentes de Texas para arrestar a inmigrantes, incluidos aquellos que buscan asilo) fue un paso más allá en un ámbito de aplicación de la ley de inmigración que normalmente está reservado al Gobierno federal.

Es probable que la medida legislativa establezca una lucha judicial importante sobre la inmigración y, para los opositores a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, crea una oportunidad de revisar un caso de la Corte Suprema de 2012, originado en Arizona, que se decidió 5-3 a favor del papel principal del Gobierno federal en el establecimiento de la política de inmigración.

“La cuestión central es si los estados pueden convertir en delito la violación de la ley federal de inmigración y detener a un extranjero por violar esa ley”, dijo Josh Blackman, profesor de Derecho Constitucional en el Colegio de Leyes del Sur de Texas en Houston, quien ha escrito que el juez Anthony Kennedy, autor de la decisión de Arizona, dejó abierta la cuestión de las detenciones.

Otros expertos legales vieron la decisión de la Corte Suprema como una clara anulación de las leyes estatales, como la que avanza en Texas.

“Lo que Texas está haciendo es tomar el relevo de Arizona”, dijo Daniel Morales, profesor de Derecho en la Universidad de Houston. “Se trata de un relitigio completo de las cuestiones que surgieron y se resolvieron en ese caso”.

Ejemplo de Arizona

Si bien el Gobierno federal es responsable de las fronteras del país, los estados fronterizos en ocasiones han intentado imponer su propio control, como lo hizo Arizona hace más de una década, cuando se enfrentó a un gran número de inmigrantes en el estado.

Ese estado aprobó una ley que, entre otras cosas, convertía en delito estatal estar en el país sin autorización y facultaba a los agentes de Policía para arrestar a inmigrantes que se consideraban deportables. La situación atrajo la atención nacional, incluso antes de la legislación, en parte debido a un sheriff local, Joe Arpaio, que había estado persiguiendo agresivamente a los inmigrantes en el Condado de Maricopa.

La Corte Suprema anuló la mayor parte de la ley de Arizona en 2012, al determinar que muchas de sus principales disposiciones, incluidas las relativas a delitos y arrestos de inmigración estatales, estaban anuladas por la ley federal o entraban en conflicto con ella.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Texas el jueves parecía ir incluso más allá que el estatuto de Arizona al autorizar a los agentes de Policía locales a ordenar a los inmigrantes salir del país.

“Esto no tiene precedentes”, dijo Barbara Hines, ex directora de la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Dijo que testificó dos veces contra el proyecto de ley y dijo a los legisladores que era inconstitucional.

“Texas no puede obligar a México a acoger a personas que no ha acordado aceptar”, dijo Gerald Neuman, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard. Añadió que a los estados no se les reconoce el poder de ordenar a las personas que abandonen el país.

Hacen planes

Aun así, los oficiales de la Policía Estatal de Texas ya han discutido cómo usarían la nueva ley para detener a los migrantes que sean sorprendidos cruzando el Río Grande, llevarlos de regreso a los puentes internacionales y ordenarles que crucen a México, o de lo contrario serán arrestados y acusados.

Durante una audiencia del comité de la Cámara de Representantes sobre la legislación, Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que no se necesitarían grandes instalaciones carcelarias nuevas para hacer frente a un gran número de arrestos si la mayoría de la gente aceptaba regresar al otro lado de la frontera. Cuantos más inmigrantes sean llevados a los puentes y que estén “dispuestos a cruzar voluntariamente, mejor”, dijo McCraw.

La legislación no prevé excepciones para quienes llegan entre los puertos de entrada y tienen la intención de presentar solicitudes de asilo al Gobierno federal, una opción consagrada en la ley federal. Eso podría dar lugar a otros desafíos legales, dijeron expertos en derecho constitucional.

“La cuestión del asilo es complicada”, dijo Blackman. “Es un problema”.

Sin orden definido

No estaba claro cómo la legislación afectaría la coordinación existente entre los agentes del orden de Texas y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Un gran número de migrantes que cruzan a Texas buscan entregarse inmediatamente a agentes fronterizos federales para presentar solicitudes de asilo.

Hasta hace poco, si los agentes estatales los encontraban primero, generalmente alertaban a los agentes estadounidenses y los entregaban para su procesamiento federal.

Pero en los últimos meses, miembros de la Guardia Nacional de Texas y agentes de la Policía Estatal han adoptado un enfoque más agresivo hacia los migrantes que intentan cruzar el Río Grande, colocando alambre de púas a lo largo de la orilla del río y, en algunos casos, gritándoles que regresen a México.

Y han aumentado las tensiones entre funcionarios estatales y federales por la colocación de boyas en el río y el alambre de concertina, que algunos agentes fronterizos federales han cortado para ayudar a los migrantes que luchan en el río. El martes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la administración Biden por el corte del cable por parte de los agentes, diciendo que la práctica dañó la propiedad de Texas y perjudicó el esfuerzo del estado para disuadir la llegada de inmigrantes.

La nueva legislación que autoriza las detenciones promete subir aún más la apuesta.

“Esto generará nuevas tensiones”, dijo Aron Thorn, abogado principal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Fracasan demócratas

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Texas, conocido como HB 4, fue aprobado en las primeras horas del jueves después de que los demócratas intentaron repetidamente y sin éxito derrotarlo o enmendarlo.

Si bien la legislación aprobada en la Cámara difería en algunos detalles de un proyecto de ley similar aprobado este mes por el Senado estatal, ambos crean el delito a nivel estatal, permitiendo el arresto de inmigrantes que cruzan entre puntos de entrada. Se esperaba que ambas cámaras de la Legislatura aprobaran una versión final del proyecto de ley en el plazo de una semana.

Según la legislación, los inmigrantes que se cree que han cruzado sin autorización podrían ser arrestados incluso a cientos de kilómetros de la frontera por agentes de la Policía local o estatal.

“No sólo el DPS”, dijo Walle, el legislador de Houston, en una entrevista telefónica antes del debate, refiriéndose al Departamento de Seguridad Pública de Texas. “No sólo en la frontera. Ahora van a paralizar a las agencias policiales locales en todo el estado”.

Añadió que “da miedo a las comunidades” que de otro modo querrían trabajar con las autoridades.