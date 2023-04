Cuestiona abogado de Trump a Carroll por violación

/ Dibujo de la corte que muestra a E. Jean Carroll demostrando cómo usó su rodilla para empujar a Donald Trump durante una violación en 1996

Nueva York, Estados Unidos.- En una sala de audiencias de Manhattan, un abogado del ex Presidente Donald Trump le preguntó a E. Jean Carroll, la escritora que lo acusó de violarla hace casi tres décadas, si había gritado pidiendo ayuda.

"No soy una persona que grita", respondió Carroll, agregando que estaba en pánico durante el encuentro en un probador.

"Estaba luchando. No puedes culparme por no gritar".

El abogado de Trump, Joseph Tacopina, dijo que no estaba haciendo eso, pero Carroll, con la voz elevada, explicó desde el estrado que las mujeres a menudo guardan silencio sobre un ataque porque temen que se les pregunte qué podrían haber hecho para detenerlo.

"Siempre se les pregunta: '¿Por qué no gritaste?'", dijo Carroll.

"Te estoy diciendo que me violó, ya sea que haya gritado o no".

El intercambio ocurrió mientras Carroll se sometía a horas de interrogatorio por parte de Tacopina, quien dejó en claro que buscaba socavar su testimonio sobre lo que ella dice fue un ataque brutal por parte de Trump después de que se encontraran en la tienda Bergdorf Goodman en la Quinta Avenida a mediados de la década de 1990.

Trump está evitando el juicio, postulándose para recuperar la Presidencia y haciendo una aparición de campaña en New Hampshire el jueves por la tarde, y el interrogatorio de Tacopina podría ser fundamental para su defensa.

El abogado presionó repetidamente a Carroll sobre hechos básicos, indagando sobre inconsistencias y preguntando por su incapacidad para recordar con precisión cuándo ocurrió el encuentro, si en 1995 o 1996.

"Le deseó al cielo que pudiera darle una fecha", respondió ella.

Tacopina había sugerido en su alegato inicial el martes, que Trump no podía proveer una coartada sin una fecha.

"Todo se reduce a: ¿Ustedes creen en lo increíble?", dijo Tacopina al jurado.

Durante el interrogatorio cruzado del jueves, las tensiones fluctuaron. Las interacciones de Carroll con Tacopina fueron corteses pero serias, con ocasionales destellos de irritación y enojo.

Cuando Tacopina usó la palabra "supuestamente" para describir su acusación en un momento dado, recibió una firme reprimenda.

"No 'supuestamente'. Fui violada", dijo Carroll.

"Esa es su versión, ¿verdad, Sra. Carroll, que fue violada?", contestó Tacopina.

"Esos son los hechos", reviró ella.

En ocasiones durante el interrogatorio cruzado, el enfoque de Tacopina llevó a reprimendas del juez Lewis A. Kaplan de la Corte de Distrito.

"Vamos, Sr. Tacopina", dijo el juez en un momento dado, repitiendo más tarde que las preguntas del abogado eran argumentativas.

"Tendrá la oportunidad de hacer un argumento final en este caso, abogado, y este no es el momento para eso".

Carroll demandó a Trump en noviembre bajo una nueva ley estatal en Nueva York que otorga a las víctimas de abuso sexual adultos una ventana de un año para presentar demandas contra personas que dicen haberlos abusado. Su demanda, presentada en un tribunal federal porque ella y Trump viven en diferentes estados, pide que un jurado encuentre a Trump responsable de agresión y difamación, y le otorgue daños y perjuicios monetarios.

La demanda también solicita que Trump retracte lo que dice que fueron declaraciones difamatorias hechas en octubre de 2022 en su plataforma Truth Social, llamando al caso "un completo trabajo de estafa" y "un engaño y una mentira".

El jueves, mientras Tacopina interrogaba a Carroll, trató de mostrar inconsistencias entre sus relatos en el tribunal y su testimonio en deposiciones, declaraciones públicas y en un libro y extracto de revista que publicó en 2019, donde hizo su primera acusación pública de violación contra Trump.

Tacopina hizo preguntas detalladas sobre un bolso que había sostenido durante el encuentro y cómo había usado su rodilla para empujar a Trump, tal como ella había descrito.

Ella se levantó para demostrar como lo había hecho.

Carroll había testificado anteriormente que durante el ataque, Trump le insertó los dedos en la vagina, "lo que fue extremadamente doloroso". Luego, dijo, él insertó su pene.

Durante su interrogatorio cruzado, Tacopina preguntó a Carroll qué hizo después de llegar a casa esa noche. Ella respondió que recuerda que su vagina todavía dolía por los dedos.

Tacopina también sugirió que Carroll tenía razones políticas para acusar a Trump.

En respuesta a sus preguntas, Carroll confirmó que había votado como demócrata desde la década de 1990.

"No 'casi incrédula'. Estaba incrédula", respondió al preguntarle si era preciso decir que estaba "casi incrédula" cuando Trump anunció que se postularía para presidente en 2016.

Cuando Tacopina le preguntó por qué no acusó a Trump cuando se postuló para Presidente, Carroll dijo que su madre estaba enferma. Murió un mes antes de las elecciones, y Tacopina cuestionó por qué Carroll no acusó a Trump entonces.

"Estaba en un luto profundo, increíble y doloroso", dijo Carroll.

Tacopina sugirió que Carroll hizo la acusación de violación porque quería vender su memorias.

"La historia no salió a la luz porque estaba escribiendo un libro", testificó Carroll. En cambio, dijo, se inspiró para hablar públicamente después de un informe de 2017 del New York Times en el que varias mujeres acusaron al productor de cine Harvey Weinstein de abuso sexual.

Eso, agregó, le dio el coraje para contar su propia historia.

"Quedarse callada no funciona", declaró.

Durante el interrogatorio, Tacopina hizo que Carroll confirmara que no había ido al médico ni tenía registros médicos o fotografías que documentaran lesiones físicas. También confirmó que nunca había acudido a la policía.

El día en la corte comenzó con preguntas para Carroll de uno de sus abogados, Michael Ferrara, quien trató de anticiparse a las líneas de interrogatorio que el equipo legal de Trump finalmente siguió.

Ella describió para el jurado lo difícil que ha sido su vida desde que se hizo pública, incluyendo cómo se sintió cuando Trump escribió sobre su acusación en Truth Social.

Carroll, quien ha dicho en el pasado que fue despedida de la revista Elle en 2019 después de los repetidos insultos de Trump en su contra, testificó que había comenzado a escribir en Substack, una plataforma de boletines.

Pero luego Trump la atacó nuevamente en Truth Social en octubre de 2022 con sus comentarios de engaño.

"Me sentí feliz de que estuviera de vuelta en pie, había conseguido algunos lectores y me sentía bastante bien y luego, boom, él me vuelve a derribar", dijo al jurado.

Contó que sus declaraciones provocaron una avalancha de ataques en las redes sociales.

"Alrededor de cinco veces al día", respondió Carroll al ser cuestionada de si alguna vez lamentaba haber contado la verdad.