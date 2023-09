Cumplen afganas dos años sin estudios arriba de sexto grado

Kabul, Afganistán.- Dos años después de que los talibanes prohibieran a las niñas asistir a la escuela más allá del sexto grado, Afganistán es el único país en el mundo con restricciones en la educación femenina. Ahora, los derechos de las mujeres y los niños afganos están en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas el lunes en Nueva York.

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia afirma que más de un millón de niñas se ven afectadas por la prohibición, aunque estima que 5 millones estaban fuera de la escuela antes de la toma de poder de los talibanes debido a la falta de instalaciones y otras razones.

¿Por qué excluyeron los talibanes a las niñas de las escuelas?

Los talibanes detuvieron la educación de las niñas más allá del sexto grado porque afirmaron que no cumplía con su interpretación de la ley islámica, o Sharia. No detuvieron la educación para los niños. En los últimos dos años, no han mostrado signos de progreso en la creación de las condiciones que dicen son necesarias para que las niñas regresen a clases.

Su perspectiva sobre la educación de las niñas proviene en parte de una corriente específica del pensamiento islámico del siglo 19 y en parte de las áreas rurales donde el tribalismo está arraigado, según el experto regional Hassan Abbas.

“Aquellos que siguieron desarrollando el movimiento de los talibanes optaron por ideas restrictivas, extremadamente ortodoxas y tribales”, dijo Abbas, quien escribe extensamente sobre los talibanes. La liderazgo de los talibanes cree que las mujeres no deben participar en nada social o público y especialmente deben mantenerse alejadas de la educación, afirmó Abbas.

Los talibanes también detuvieron la educación de las niñas cuando gobernaron Afganistán a finales de la década de 1990.