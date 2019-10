Da conteo final triunfo a Morales

La Paz, Bolivia.- Tras la revalidación de unas actas antes declaradas nulas, el conteo oficial finalizó este viernes en la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Morales mantuvo más de diez puntos de ventaja sobre su rival, el ex Presidente Carlos Mesa, lo que lo libraría de enfrentar una segunda vuelta. Hasta el momento el TSE no ha declarado un ganador, pero la presidenta del órgano respaldó los resultados.

Con todas las actas escrutadas, Morales tenía 47.08 por ciento mientras Mesa tenía 36.51 por ciento.

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50 por ciento más uno de los votos o lograr 40 por ciento y tener una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado.

El TSE que se realice una auditoría para despejar las sospechas de fraude en las elecciones del pasado domingo, medida que fue solicitada tanto por la oposición del país como por organismos internacionales.

"Estamos abiertos a una auditoría", afirmó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, en una esperada comparecencia ante los medios, en la que confirmó que el Presidente Evo Morales ganó las elecciones en primera vuelta.

El jueves el TSE había dicho que se realizaría una nueva votación en cuatro mesas del departamento del Beni, pero el viernes el presidente departamental de ese lugar, Rodolgo Coimbra, revalidó dichas actas y con ello el conteo se reactivó. Minutos después se había completado al 100 por ciento.

Seis de nueve ciudades de Bolivia sufrían una nueva jornada de protestas callejeras, bloqueos y un paro contra Morales, al que opositores acusan de haber montado un fraude para ganar las reñidas elecciones del domingo.

Paralelamente, la presión internacional crecía.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo a medio día que el organismo apoyaba que la Organización de Estados Americanos (OEA) auditaran los resultados, como ya se había sugerido.

Guterres habló con reporteros desde Nueva York luego de que el Canciller boliviano, Diego Pary, confirmara que la revisión de los sufragios se llevaría a cabo liderada por la OEA.

Las protestas antigubernamentales se registran en seis ciudades mientras Morales y Mesa intercambian fuego cruzado.

Mesa acusa a Morales de realizar un golpe de Estado con un "monumental fraude".

Morales, por su parte, dice que Mesa gesta un golpe en su contra con apoyo internacional para desconocer su victoria.

En tanto, la ciudad de La Paz quedó paralizada con un bloqueo y un paro que realizaron vecinos en diferentes puntos de la ciudad.

Los críticos de Morales se pusieron la bandera boliviana en la espalda y gritaban: "¡Mi voto se respeta!".

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que hasta la fecha se registran 27 personas heridas y 57 detenidos.

En cuando a la presión internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y Colombia han pedido una segunda vuelta para restituir la "credibilidad en el proceso electoral".

Un supuesto cambio en la proyección del voto entre el domingo y el lunes, tras un inexplicable corte por 24 horas en la transmisión de los conteos, alimentó las sospechas de fraude.

Durante la campaña, el TSE fue señalado por la Oposición de favorecer al Gobierno. Sus siete jueces fueron elegidos por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo.

En tanto, Venezuela y Cuba felicitaron a Morales por su victoria.

En La Paz una multitudinaria marcha llegó la víspera hasta las puertas del TSE para protestar. Cientos de los manifestantes eran de El Alto, ciudad vecina de La Paz y bastión de Morales.

Todas las noches desde el lunes jóvenes universitarios protestan frente al TSE e intercambian amagues con la policía, que no ha reportado heridos graves.

Una alianza opositora encabezada por Mesa desconoció los resultados y llamó a "protestas pacíficas".

Santa Cruz, bastión opositor en el oriente, vive el tercer día de una huelga en reclamo de "respeto al voto". La ciudad está semiparalizada, con escaso transporte, marchas callejeras y choques esporádicos entre simpatizantes de Morales y opositores. La Policía reportó una veintena de detenidos.

También hubo protestas y bloqueos en las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí.

Además se dejan sentir las marchas de apoyo al Gobierno y en defensa de la victoria de Morales. El gobernante llamó a sus bases a defender su voto.

El Mandatario, que lleva casi 14 años en el poder, garantizó estabilidad económica y política con baja inflación y tasas de crecimiento por encima del 4 por ciento anual, pero escándalos de corrupción y su afán de reelegirse a pesar de un referendo que le dijo no mermaron su credibilidad y popularidad, según analistas.