Da Trump señas para postularse a la presidencia en 2024

El expresidente Donald Trump dio su señal más fuerte hasta el momento de que tiene la intención de postularse en 2024 durante un discurso de casi 90 minutos a sus partidarios este sábado por la noche, que también incluyó continuos elogios al presidente ruso Vladimir Putin, publicó The Washington Post.

“Lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo”, dijo Trump a una multitud en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, afirmando falsamente que ganó las elecciones de 2020. “Vamos a hacerlo de nuevo por tercera vez”.

Este es el último de una serie de pistas apenas reveladas sobre sus planes políticos, pero Trump no llegó a declarar oficialmente su candidatura, lo que desencadenaría requisitos más estrictos sobre cómo recauda, gasta e informa los fondos.

El expresidente condenó la invasión rusa de Ucrania sin denigrar directamente a Putin, diciendo que es “espantosa y es un ultraje y una atrocidad que nunca se debería haber permitido que ocurriera”. Trump se burló del presidente Biden y de los aliados de la OTAN por castigar a Rusia con sanciones y dijo que Putin estaba “tocando a Biden como un tambor”. Se jactó de que Putin no invadió ningún país durante su mandato y dijo que esta invasión nunca habría ocurrido “si nuestras elecciones no hubieran sido manipuladas”, una referencia a su afirmación falsa de que le robaron las elecciones de 2020.

“Me entendió y comprendió que conmigo no se jugaba”, dijo Trump sobre el presidente ruso. “Algún día les diré exactamente de lo que hablamos, y hablamos de eso, él tenía una afinidad, no hay duda al respecto, por Ucrania. Dije: ‘Mejor no dejes que suceda’”.