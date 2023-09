Dan 22 años de cárcel a Henry Tarrio exlíder de los Proud Boys

The New York Times / Henry "Enrique" Tarrio

Washington.- El exlíder de Proud Boys Henry "Enrique" Tarrio, condenado por liderar el grupo que un juez llamó "la punta de lanza que permitió que la gente terminara entrando al Capitolio" el 6 de enero de 2021, fue sentenciado el martes a 22 años de prisión, la sentencia más larga hasta ahora entre los cientos condenados por alterar la transferencia pacífica del poder presidencial.

Tarrio, de 39 años, fue condenado por conspiración sediciosa y obstrucción del procedimiento del Congreso destinado a confirmar las elecciones presidenciales de 2020 como parte de un motín que, según dijo la semana pasada el juez de distrito federal Timothy J. Kelly, rompió la larga tradición democrática de transferencias pacíficas de poder en Estados Unidos. Tarrio fue el último de cinco Proud Boys en ser sentenciado después de que todos fueron condenados en mayo luego de un juicio de 15 semanas.

Tarrio, de Miami, fue arrestado y condenado a pesar de que no estaba en D.C. el 6 de enero. Había sido arrestado en diciembre de 2020 después de quemar una bandera de "Black Lives Matter" arrancada de una iglesia de D.C. durante una protesta en la ciudad tras la derrota del presidente Donald Trump. Como resultado, se le prohibió la entrada a la urbe.

Pero los fiscales dijeron que reclutó a personas para que se unieran a un violento asalto al Capitolio el 6 de enero para mantener a Trump en el poder y les envió un mensaje de "No se vayan", mientras encabezaban el asalto al edificio, provocando el caos electoral. El recuento de votos se detendrá durante unas seis horas. Kelly citó ese mensaje el martes al dictaminar que Tarrio todavía tenía un papel de liderazgo el 6 de enero, incluso si no estaba en D.C. Tarrio negó haber planeado una incursión en el Capitolio y concedió entrevistas después del motín diciendo que no respaldaba esa medida por parte de múltiples Proud Boys, algunos de los cuales estuvieron entre los primeros en entrar al edificio.

Los fiscales pidieron una sentencia de 33 años para Tarrio, uno de los acusados más destacados que han ido a juicio por el ataque al Capitolio. Pero también pidieron 20 años o más para cada uno de los cuatro coacusados de Tarrio, y Kelly se negó a imponer esos términos.

El juez estuvo de acuerdo en que las condenas calificaban como terrorismo según la ley federal y aumentó las pautas federales de sentencia para Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola. Pero luego se negó a sentenciar a cada acusado dentro de los rangos de sentencia recomendados, diciendo repetidamente que "el ajuste por terrorismo exagera su papel en el delito".

En el caso de Nordean, quien fue líder sobre el terreno de los Proud Boys en ausencia de Tarrio, Kelly impuso un mandato de 18 años. Esa fue la sentencia más larga impuesta a cualquier acusado el 6 de enero hasta el momento, dictada al líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes.

Más sentenciados

La semana pasada, otro líder de Proud Boys el 6 de enero, Joseph Biggs, que encabezó la marcha junto con Nordean, recibió una sentencia de 17 años, mientras que los miembros Zachary Rehl recibieron 15 años y Dominic Pezzola recibió 10 años. Las sentencias de Biggs y Rehl son la tercera y cuarta más largas hasta el momento. Kelly le dijo la semana pasada a Pezzola, cuya destrucción de una ventana del Capitolio permitió la primera brecha en el edificio: "Realmente fuiste en cierto modo la punta de lanza que permitió que la gente terminara entrando al Capitolio".

Las sentencias son una coyuntura crucial en lo que los fiscales han llamado la investigación más grande en la historia de Estados Unidos, dirigida a grupos organizados de extrema derecha como Proud Boys y Oath Keepers, junto con otros que atacaron el Capitolio como parte de una misión para evitar la transferencia de poder a Joe Biden. Los alborotadores han dicho que fueron atraídos al Capitolio por Donald Trump, quien alentó a sus partidarios a apoyar sus falsas afirmaciones de una elección robada, y quien ahora ha sido objeto de procesamiento él mismo por sus esfuerzos por subvertir las elecciones a nivel estatal y en Congreso.

Tarrio se disculpó por sus acciones y las de los Proud Boys, diciendo que los policías que defendieron el Capitolio, algunos de los cuales estaban entre la audiencia el martes, "no merecen más que elogios, respeto y ser honrados como los héroes que son. Estoy extremadamente avergonzado". y decepcionados se les causó pena y sufrimiento." También dijo que al principio tuvo dudas sobre si las elecciones fueron robadas, pero se las guardó para sí. "Todos los medios a los que recurrí me dijeron que mi enojo estaba justificado", dijo Tarrio. "No fue... No creo que lo que pasó ese día fuera aceptable".

El juicio de los cinco miembros de los Proud Boys a principios de este año contó con videos capturados por los participantes, periodistas, cámaras corporales de la policía, cámaras de vigilancia e incluso uno de los cinco acusados grabó el asalto de los Proud Boys al Capitolio.