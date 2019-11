Dan a conocer transcricpción del testimonio de George Kent

Nueva York— Investigadores del juicio político de la Cámara dieron a conocer este jueves la transcripción del testimonio de George P. Kent, un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que está a cargo de la política en Ucrania.

Kent dijo en su declaración que no le permitieron tomar decisiones relacionadas con ese país después de una reunión que se efectuó en mayo y que fue organizada por Mick Mulvaney, el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca.

Reporteros de The New York Times leyeron la transcripción, destacando algunos pasajes clave y ofrecieron un contexto y análisis.

La versión de Kent arroja más luz sobre la inquietud que tenía Fiona Hill, la ex asesora del presidente Trump sobre Rusia y Europa, respecto a que el punto de vista del presidente sobre Ucrania estaba siendo cambiado negativamente por el presidente Vladimir Putin de Rusia y el primer ministro Viktor Orban de Hungría.

Sus países son rivales de Ucrania en varias cosas, Hill estaba preocupada de que a través de sus conversaciones con Trump lo estuvieran predisponiendo en contra de Ucrania y su nuevo presidente Volodymyr Zelensky.

Otro pasaje refleja la preocupación que tenían Hill, John R. Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional y diplomáticos de carrera acerca de la participación de Gordon D. Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, en cuanto a la política con Ucrania y si él podía ser confiable.

Esta semana, Sondland revirtió su testimonio y reconoció el haber establecido un toma y daca condicionando la ayuda militar que necesitaban a cambio de las investigaciones que quería el presidente.