Dan cadena perpetua al asesino de TikTok

Denver, Estados Unidos.- Un juez condenó el viernes Devon Erickson, ex alumno que se popularizó en TikTok al ser considerado como "atractivo" por varios usuarios, a cadena perpetua sin libertad condicional por un tiroteo en 2019 dentro de una escuela secundaria suburbana de Denver que mató a un adolescente e hirió a otros ocho, y le dijo al acusado que no había mostrado ningún remordimiento y que no había ayudado a una comunidad devastada a entender. sus acciones.

Devon Erickson, ahora de 20 años, fue declarado culpable en junio de 46 cargos, incluido el asesinato en primer grado por la muerte de Kendrick Castillo, un joven de 18 años aclamado como un héroe por intentar detener el ataque a un aula en STEM School Highlands. Ranch, al sur de Denver.

Los fiscales dijeron que Erickson se asoció con su compañero de estudios Alec McKinney en el tiroteo del 7 de mayo de 2019. McKinney dijo a los investigadores que planeó el ataque durante semanas y que tenía la intención de apuntar a sus compañeros de clase que se burlaban repetidamente de él porque era transgénero, según documentos judiciales. Dado que Erickson tenía 18 años en el momento del ataque, se enfrentó a una cadena perpetua obligatoria.

Sobrivivientes al tiroteo de Devon Erickson comparten su trauma

Después de una audiencia larga y emotiva en la que los sobrevivientes compartieron su dolor, trauma y trastornos en sus vidas, la jueza Theresa Michelle Slade agregó cientos de años de prisión a la cadena perpetua de Erickson por múltiples cargos de intento de asesinato y otros cargos.

Con esposas, un traje de prisión a rayas rojas y blancas y una máscara azul en medio de la pandemia de coronavirus, Erickson no mostró prácticamente ninguna emoción, excepto por sonarse la nariz con la máscara después de la sentencia. Pero justo después de que sus padres, hermana y abuelo le dijeron que lo amaban en su testimonio, su voz se quebró cuando el juez le preguntó si quería hablar. Él declinó.

"No creo que haya nada que pueda decirle, Sr. Erickson, que haga alguna diferencia", dijo Slade, y relató cómo el tiroteo había devastado no solo a los que estaban en la escuela y sus familias, sino a un número incalculable de personas más allá. la comunidad suburbana donde se encuentra la escuela.

El juez dijo que Erickson nunca trató de explicar sus acciones, lo que dejó un gran vacío para una comunidad que buscaba al menos algún sentido de cierre.

"No creo, Sr. Erickson, al menos por ahora, que le haga una diferencia", dijo Slade. "Entonces, lo que haces el resto de tu vida en prisión, no es cosa mía. Esta en ti."

Devon Erickson y McKinney plaenaban tiroteo con "víctima-héroe"

McKinney, que tenía 16 años en el momento del tiroteo, fue condenado a cadena perpetua el año pasado, pero podría ser elegible para la libertad condicional después de unos 20 años en virtud de un programa para delincuentes juveniles.

Erickson y McKinney apuntaron a un aula de estudiantes sentados en la oscuridad mientras veían una película al final de su último año. Los dos entraron por puertas separadas para maximizar la cantidad de estudiantes que podrían matar, dijeron los fiscales.

Erickson y McKinney inventaron un plan de “víctima-héroe” en el que McKinney se suicidaría o sería asesinado por Erickson, dijeron los fiscales.

Kendrick Castillo, uno de los héroes en el tiroteo de Devon Erickson

Los disparos se detuvieron cuando Castillo y otros dos estudiantes, Joshua Jones y Brendan Bialy, cargaron contra Erickson, cuyo arma se atascó después de que disparó cuatro veces. Un guardia de seguridad de la escuela detuvo a McKinney.

Los abogados defensores argumentaron que Erickson fue presionado para participar por McKinney, quien testificó contra Erickson después de declararse culpable el año pasado. La defensa también sugirió que Castillo recibió un disparo accidentalmente mientras empujaba a Erickson contra una pared.

Las declaraciones del viernes de maestros, exalumnos, sus padres y la madre y el padre de Castillo tejieron una imagen desgarradora de vidas destrozadas por traumas duraderos, ataques de pánico, pesadillas recurrentes de disparos, sangre, gritos y equipos SWAT fuertemente armados que rescatan a los escondidos dentro de la escuela.

Más víctimas del tiroteo de Devon Erickson y McKinney

Una maestra dijo que se asustó tanto de trabajar con estudiantes mayores y se preocupó por lo que podrían hacer que ahora enseña a niños más pequeños.

Jones y Bialy, que recibieron disparos mientras ayudaban a Castillo a someter a Erickson, no ocultaron su disgusto.

"Él mató a Kendrick, y no le importó", dijo Jones, casi agitado en el estrado de los testigos. "Te suplico que lo pongas en la cárcel todo el tiempo que puedas".

"El acusado es un perdedor", dijo Bialy. “Entró en un salón de clases, armado, con estudiantes vulnerables, y perdió”.

Los padres de Castillo, John y María Castillo, con orgullo, aunque con dolor, describieron a su hijo como hijo único feliz, un joven de fe siempre dispuesto a ayudar a los demás.

“No queremos olvidar a Kendrick, pero es un viaje emocional que la mayoría de la gente nunca entenderá, y espero que no lo hagan”, dijo John Castillo.

Erickson estaba arrepentido, según su defensa

El abogado defensor David Kaplan insistió en que Erickson estaba "excepcionalmente arrepentido". Testigos y familiares lo describieron como una persona desinteresada y alegre que ayudaba a los demás y amaba la escuela, un cantante de jazz que daba lecciones a estudiantes más jóvenes y alguien que cayó bajo el dominio de McKinney.

El padre de Erickson, Jim Erickson, leyó en voz alta los nombres de los heridos y se disculpó con ellos, los maestros, los estudiantes, las fuerzas del orden y la comunidad en general.

“Oramos por estas personas todos los días”, dijo llorando. "Esperamos que puedan encontrar la paz, y esperamos que puedan encontrar el perdón, y sé que es una petición difícil, el perdón".