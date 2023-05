Debate Congreso de EU sobre trabajo infantil de migrantes

The New York Times

Washington.- Semanas después de las revelaciones de que los niños migrantes están siendo explotados regularmente para obtener mano de obra barata en Estados Unidos provocaron la indignación bipartidista y los llamados a la acción en el Capitolio, pero el Congreso no se ha acercado más a abordar el problema, que se ha sumido en una guerra partidista por la política de inmigración.

La legislación, para tomar medidas enérgicas contra el uso de trabajo infantil por parte de las empresas, no ha ido a ninguna parte y actualmente cuenta con poco respaldo republicano, mientras que los esfuerzos de los demócratas para aumentar los fondos para que las agencias federales brinden más servicios de apoyo a los niños migrantes que cruzan la frontera solos enfrentan grandes probabilidades de fracaso en el congreso, donde el partido republicano se ha comprometido a recortar los presupuestos de las agencias.

En ese momento, las propuestas republicanas para instituir una investigación más estricta de los adultos en los hogares que patrocinan a niños migrantes y acelerar la expulsión de los menores no acompañados tienen pocas posibilidades de ganar terreno en el Senado liderado por los demócratas.

En cambio, mientras el Congreso se prepara para meterse en un amargo debate sobre la política de inmigración en los próximos días, los republicanos y los demócratas se han retirado a sus esquinas opuestas, abandonando cualquier esperanza inicial que pudiera haber de abordar el tema del trabajo infantil de manera bipartidista.

Los republicanos han señalado las condiciones de explotación en las empresas que emplean a niños inmigrantes, documentadas en una investigación de The New York Times, para justificar un paquete de inmigración de línea dura. The New York Times informó en febrero que a medida que la cantidad de niños que cruzan la frontera sur se ha disparado a niveles récord, muchos han asumido trabajos peligrosos que violan leyes laborales, incluso en fábricas, mataderos y obras de construcción.

La legislación del Partido Republicano, que se someterá a votación en la Cámara esta semana, restauraría una serie de políticas estrictas defendidas bajo la administración de Trump, incluidas medidas para mantener a los niños migrantes en centros de detención y acelerar su deportación.

Los demócratas, desesperados por evitar cualquier apariencia de ayudar a los republicanos en su lucha contra las políticas de inmigración de Biden, han acallado sus críticas al manejo de la situación por parte del gobierno y, en cambio, han dirigido su ira hacia las empresas que emplean a niños inmigrantes.

El resultado es que se está desvaneciendo el espacio político para cualquier consenso en el Congreso sobre una solución política para ayudar a proteger a estos niños de la explotación.