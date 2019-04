Declara Senado de Texas emergencia por migrantes

Austin— Los republicanos del Senado de Texas aprobaron una resolución el martes que declara una crisis en la frontera de Texas y México y solicita que el Congreso financie completamente "todos los medios necesarios" para ponerle fin.

La resolución provocó la ira de los demócratas del Senado, quienes dijeron que la primera vez que vieron la medida fue en el Senado. La resolución 535 del Senado fue aprobada en una votación partidista, 19 a 12, a última hora de la tarde del martes.

La resolución no prescribe una solución específica de seguridad fronteriza, pero le pide al Congreso que implemente agentes, implemente tecnología y "erija barreras donde sea necesario". También afirma que el "Senado de Texas apoya al Presidente en sus esfuerzos por avanzar en la acción de emergencia" - Una línea que enfureció a múltiples senadores demócratas.

El senador estatal Paul Bettencourt, republicano de Houston, se movió el martes para pasar por alto las reglas del Senado de Texas para discutir la medida, que fue coautora con el resto de los republicanos del Senado.

"Creo que no hay duda de que, hablando con una voz que reconoce lo obvio, hay una crisis en la frontera", dijo.

Los senadores demócratas reprendieron la decisión de Bettencourt, diciendo que estaban sorprendidos por la medida y que no pudieron testificar porque no pasó por el proceso normal del comité. Pero Bettencourt dijo que la urgencia de la crisis requiere una respuesta rápida. Repitió repetidamente una de las líneas en la resolución: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) predice que 100 mil migrantes serán interceptados en la frontera en marzo de 2019, el total mensual más alto en una década.

El senador estatal Royce West, demócrata por Dallas, presentó una moción para remitir el proyecto de ley al Comité de Asuntos de Veteranos y Seguridad Fronteriza, pero la moción fracasó en una votación de la línea del partido.

"Senador, no estoy en desacuerdo con usted en que esto debe ser discutido. No estoy de acuerdo con el proceso mediante el cual lo estamos discutiendo ", dijo West. "Esta es una resolución muy importante en la que todos los miembros deberían tener la oportunidad de presentar testimonios, y no tuvimos esa oportunidad en absoluto. Si va a ser un tema partidista, está bien. Llamémoslo como es .”

El senador John Whitmire, demócrata por Houston, le suplicó a Bettencourt que no "quemara toda la tarde" en el tema de la seguridad fronteriza, que tomó tres horas para debatir antes de que votaran los senadores, y que en cambio se centre en temas estatales urgentes como las finanzas escolares o los impuestos a la propiedad.

"La crisis está en nuestras ciudades", dijo. "Si vas a ser la patrulla de crisis, existen crisis mucho más grandes que la que estás describiendo en nuestra frontera".

La senadora demócrata de Laredo Judith Zaffirini preguntó si Bettencourt consultó a alguno de los cuatro senadores demócratas que representan a los distritos fronterizos. Bettencourt dijo que solo consultó a colegas republicanos que fueron coautores del proyecto de ley.

Los senadores republicanos invocaron repetidamente la trata de personas en la frontera. El senador Joan Huffman, quien ha defendido la causa en esta sesión, dijo que el Congreso de los Estados Unidos ha descuidado su deber de abordar el tema de la seguridad fronteriza.

"¿Cómo no puedes llamar a esto una crisis y una emergencia? Es simplemente una política partidista", dijo el republicano de Houston. "Sí, [el Congreso] puede tirar esto a la basura. Tenemos la responsabilidad moral de tratar de llamar la atención sobre este problema ".

El senador demócrata de McAllen, Juan "Chuy" Hinojosa, ofreció una enmienda que instaría al gobierno federal a dejar de separar a las familias en la frontera ya "procesar humanamente" a los refugiados y solicitantes de asilo. Inicialmente, Bettencourt se opuso a una enmienda similar del senador demócrata de El Paso, José Rodríguez, pero finalmente adoptó la medida en su resolución.

Otros senadores demócratas intentaron sin éxito abordar enmiendas que instarían al Congreso a oponerse a otras políticas de la administración de Trump, como la negativa de la ayuda extranjera a los países centroamericanos y el desvío de dinero de la construcción militar para financiar un muro fronterizo. Una enmienda habría eliminado la frase "erigiendo barreras donde fuera necesario", pero también falló.

A Menéndez le preocupaba que la medida le permitiera a Trump declarar que "Texas quiere que cierre la frontera".

Bettencourt dijo que la medida se ingresará en el registro del Congreso después de que se apruebe la resolución.